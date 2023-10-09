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الجيش الإسرائيلي يعلن إخلاء 15 مستوطنة بشكل كامل حتى الآن

10/9/2023 5:18:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال المتحدث الإسرائيلي "سنخلي كافة المستوطنات الإسرائيلية الملاصقة للحدود مع قطاع غزة اليوم".

يأتي ذلك تزامنا مع رشقة صاروخية جديدة أطلقتها كتائب القسام بهذه الأثناء باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

يتبع..


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