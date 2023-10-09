الجيش الإسرائيلي يعلن إخلاء 15 مستوطنة بشكل كامل حتى الآن

الجيش الإسرائيلي يعلن إخلاء 15 مستوطنة بشكل كامل حتى الآن
التاريخ
10/9/2023 5:18:38 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قال المتحدث الإسرائيلي "سنخلي كافة المستوطنات الإسرائيلية الملاصقة للحدود مع قطاع غزة اليوم".
يأتي ذلك تزامنا مع رشقة صاروخية جديدة أطلقتها كتائب القسام بهذه الأثناء باتجاه مستوطنات غلاف غزة.
يتبع..
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