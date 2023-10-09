نيبال تعلن مقتل 10 من مواطنيها في إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
كاتماندو/PNN- أعلنت نيبال، اليوم الإثنين، أن عشرة على الأقل من مواطنيها قتلوا في إسرائيل بعد الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" وأن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعًا طارئًا لبحث كيفية إجلاء آلاف آخرين يعملون ويدرسون هناك.
وقالت وزارة الخارجية إن 4 نيباليين أصيبوا أيضًا في هجوم يوم السبت، وذكرت تقارير إعلامية أن كثيرين آخرين يحتمون في المخابئ.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال، اليوم الإثنين، عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء لمناقشة سبل إعادة المواطنين للبلاد.
وقالت وزارة الخارجية، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد "يتم اتخاذ الترتيبات لإجلاء النيباليين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم من إسرائيل".
ويقول مسؤولون إن نحو 4500 نيبالي يعملون في إسرائيل، معظمهم كمقدمي رعاية وأكثر من 100 يدرسون هناك في إطار برنامج "اكسب وتعلم".
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