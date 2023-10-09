نيبال تعلن مقتل 10 من مواطنيها في إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) كاتماندو/PNN- أعلنت نيبال، اليوم الإثنين، أن عشرة على الأقل من مواطنيها قتلوا في إسرائيل بعد الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" وأن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعًا طارئًا لبحث كيفية إجلاء آلاف آخرين يعملون ويدرسون هناك.

وقالت وزارة الخارجية إن 4 نيباليين أصيبوا أيضًا في هجوم يوم السبت، وذكرت تقارير إعلامية أن كثيرين آخرين يحتمون في المخابئ.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال، اليوم الإثنين، عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء لمناقشة سبل إعادة المواطنين للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد "يتم اتخاذ الترتيبات لإجلاء النيباليين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم من إسرائيل".

ويقول مسؤولون إن نحو 4500 نيبالي يعملون في إسرائيل، معظمهم كمقدمي رعاية وأكثر من 100 يدرسون هناك في إطار برنامج "اكسب وتعلم".



