المركزية تويوتا ترعى نجم سباقات الدرِفت مؤيد مروان وتضمه لعائلة فريق تويوتا جازو للسباقات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت "المركزية تويوتا " عن توقيعها مؤخرًا عقد رعاية لمدة عامٍ واحد مع نجم سباقات الدرِفت الموهوب مؤيد مروان وضمه لفريق تويوتا جازو للسباقات في الأردن؛ حرصًا منها على تعزيز الفريق بأهم وأفضل المواهب الموجودة على ساحات السباقات في المنطقة والحفاظ على إبراز أداء سيارات تويوتا جازو وقوة تصميمها على يد أمهر السائقين ضمن مشهد سباقات السيارات العالمي.



كان مؤيد مروان قد تمكّن من إحراز المركز الأول في النهائي الوطني لبطولة "ريد بُل كار بارك درِفت" بعد منافسات شرسة جمعت 20 من نخبة سائقي الدرِفت في ساحة رالي الأردن؛ إذ أبهر مؤيّد لجنة التحكيم بأدائه المتميّز والهجومي على متن سيارة تويوتا جي تي 86 وتفوقه في الجولات الثلاث ليصل إلى المرحلة الختامية ويمثل المملكة الأردنية الهاشمية في النهائيات العالميّة للبطولة، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة مطلع كانون الأول المقبل.



وقع اختيار مؤيد مروان على سيارة تويوتا جي تي 86 الرياضية الأيقونية؛ لتميّزها بالأداء الديناميكي والقدرة على المناورة الدقيقة، بفضل محرّكها التيربو الأحادي من نوع 2JZ-GTE بقوة 700 حصان ونظام الدفع الخلفي فيها.

وتشتهر السيارة أيضًا بهيكلها المضبوط بدقة وتوزيعها المثالي للوزن وتصميمها الرياضي والديناميكي الهوائي، مما يعزز توازنها العام وخفة حركتها عند المنعطفات وقدرتها على الطريق.



يعكس هذا الإنجاز تميز مؤيد مروان ومهاراته الاستثنائية في عالم الدرِفت، فلطالما اشتهر ضمن مجتمع السباقات بموهبته في التحكم الدقيق والملحوظ بعجلة القيادة.

وتظهِر مسيرة مؤيد نحو إثبات اسمه في مشهد السباقات إصراره وشغفه تجاه الرياضة. ويُتوقَّع له أن يترك علامة مميزة في عالم رياضات السيارات، ولا سيما مع انضمامه لفريق تويوتا جازو للسباقات.



بإمكان المهتمين استكشاف التشكيلة الكاملة لسيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصتيْ فيسبوك وإنستغرام .