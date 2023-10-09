مصدر إسرائيلي: عدد الضحايا الإسرائيليين لا يمكن استيعابه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر رسمي كبير، قوله إن عدد الضحايا الإسرائيليين لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه.
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عدد الرهائن الإسرائيليين العسكريين والمستوطنين كبير، وإن الوضع يتطلب ردا غير مسبوق.
من جانبها، أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت تقديرات باحتمال ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى ألف.
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