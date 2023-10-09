مصدر إسرائيلي: عدد الضحايا الإسرائيليين لا يمكن استيعابه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر رسمي كبير، قوله إن عدد الضحايا الإسرائيليين لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه.



وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عدد الرهائن الإسرائيليين العسكريين والمستوطنين كبير، وإن الوضع يتطلب ردا غير مسبوق.



من جانبها، أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت تقديرات باحتمال ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى ألف.

