أوبك تتوقع استمرار نمو الطلب على النفط حتى 2045

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، اليوم الإثنين، في تقريرها توقعات أوبك للنفط العالمي لعام 2023، نمو الطلب على النفط بنحو 10.6 مليون برميل يوميا بين 2022 و 2028.
كما توقعت المنظمة وصول الطلب العالمي على النفط إلى 110.2 مليون برميل يوميا بحلول 2028، واستمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2045 ليصل إلى 116 مليون برميل يوميا.
وترى المنظمة أن نمو الطلب على النفط سيكون مدفوعا من قطاع النقل والبتروكيماويات وقطاع الطيران.
كما أكد أوبك في التقرير أن حصة نفطها من المعروض العالمي سترتفع من 34% في 2022 إلى 40 % في 2045. سكاي نيوز
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