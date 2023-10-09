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أوبك تتوقع استمرار نمو الطلب على النفط حتى 2045

10/9/2023 5:17:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، اليوم الإثنين، في تقريرها توقعات أوبك للنفط العالمي لعام 2023، نمو الطلب على النفط بنحو 10.6 مليون برميل يوميا بين 2022 و 2028.
كما توقعت المنظمة وصول الطلب العالمي على النفط إلى 110.2 مليون برميل يوميا بحلول 2028، واستمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2045 ليصل إلى 116 مليون برميل يوميا.
وترى المنظمة أن نمو الطلب على النفط سيكون مدفوعا من قطاع النقل والبتروكيماويات وقطاع الطيران.
كما أكد أوبك في التقرير أن حصة نفطها من المعروض العالمي سترتفع من 34% في 2022 إلى 40 % في 2045. سكاي نيوز




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