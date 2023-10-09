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السيسي وبن زايد يتباحثان حول الأوضاع في فلسطين

10/9/2023 5:17:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين.


ووفقا للرئاسة المصرية تناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري. وفي هذا الإطار توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء، والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.


ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

RT

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