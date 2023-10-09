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شاهد - كتائب القسام تكشف لأول مرة عن منظومة دفاعية

10/9/2023 5:17:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت كتائب القسام لأول مرة عن إدخالها إلى الخدمة منظومة دفاعٍ جوي مصنعة في غزة من طراز "مُتبّر 1" .


وقالت في بيان مقتضب، إنها استخدمت المنظومة في التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى.


وأضافت أنها دكت المواقع الصهيونية المحاذية لقطاع غزة بقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى.


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