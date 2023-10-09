شاهد - كتائب القسام تكشف لأول مرة عن منظومة دفاعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت كتائب القسام لأول مرة عن إدخالها إلى الخدمة منظومة دفاعٍ جوي مصنعة في غزة من طراز "مُتبّر 1" .
وقالت في بيان مقتضب، إنها استخدمت المنظومة في التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى.
وأضافت أنها دكت المواقع الصهيونية المحاذية لقطاع غزة بقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى.
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