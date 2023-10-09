شاهد - كتائب القسام تكشف لأول مرة عن منظومة دفاعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت كتائب القسام لأول مرة عن إدخالها إلى الخدمة منظومة دفاعٍ جوي مصنعة في غزة من طراز "مُتبّر 1" .



وقالت في بيان مقتضب، إنها استخدمت المنظومة في التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى.



وأضافت أنها دكت المواقع الصهيونية المحاذية لقطاع غزة بقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى.