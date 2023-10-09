أسهم أوروبا تتراجع بضغط من تبعات الاحداث في فلسطين

أسهم أوروبا تتراجع بضغط من تبعات الاحداث في فلسطين
التاريخ
10/9/2023 5:17:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتحت معظم أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الاثنين، إذ أدت الاشتباكات في فلسطين المحتلة إلى الاندفاع نحو أصول الملاذ الآمن مثل السندات والذهب كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%.
وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 %، وسجلت أسهم قطاعي الكيماويات والسفر والترفيه أكبر الخسائر. سكاي نيوز
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