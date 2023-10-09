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أسهم أوروبا تتراجع بضغط من تبعات الاحداث في فلسطين

10/9/2023 5:17:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتحت معظم أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الاثنين، إذ أدت الاشتباكات في فلسطين المحتلة إلى الاندفاع نحو أصول الملاذ الآمن مثل السندات والذهب كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%.
وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 %، وسجلت أسهم قطاعي الكيماويات والسفر والترفيه أكبر الخسائر. سكاي نيوز





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