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الغذاء والدواء تؤكد خلو الأسواق المحلية من منتجات النيكوتين بشكل حلوى للأطفال

10/9/2023 5:17:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن الأسواق المحلية تخلو من منتجات تحتوي على النيكوتين وتباع على شكل حلوى للأطفال.
واوضحت المؤسسة بتصريح لـ "الوكيل الاخباري" أن المنتجات المحتوية على مادة النيكوتين، والتي تُستخدم للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، تتطلب موافقة خاصة لتسجيلها لدى مديرية الدواء في المؤسسة، ولا تُباع إلا في الصيدليات بوجود وصفة طبية.
واشارت المؤسسة أن استنادا إلى الأسس المتعلقة بمنتجات التبغ والنيكوتين، بما في ذلك المنتجات الإلكترونية، يمنع ورود أي منتج من منتجات التبغ والنيكوتين بشكل يشبه الغذاء




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