اختلاف دينارين على سعر ليرة الذهب 21 بالأردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع سعر ليرة الذهب من عيار 21 بأنواعها الإنجليزية والرشادية بمقدار دينارين بالاردن اليوم الاثنين ليصل سعر ( الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 308 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 270 دينارًا) وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
وأكد ديب في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.
واشار ان سعر الاونصة وصل اليوم لـ 1849 دولاراً في التداولات العالمية
وارتفعت اسعار الذهب اليوم بمقدار 30 قرشاً ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 37.9 للبيع للمواطنين مقابل 36.4 للشراء منهم .
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