الخارجية الفلسطينية تدين قصف الاحتلال لمدرسة تابعة للأونروا في غزة تأوي مئات المدنيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، القصف الوحشي الذي تعرضت له مدرسة تابعة للأونروا تأوي مئات الفلسطينيين المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.



واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، ما حدث جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن هذا القصف طال مدرسة تابعة للأمم المتحدة.



كما أدانت الخارجية المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي طالت عشرات الأسر والعائلات التي أبيدت أعداد منها بالكامل أو بشكل جزئي.

وفا