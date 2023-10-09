الخارجية الفلسطينية تدين قصف الاحتلال لمدرسة تابعة للأونروا في غزة تأوي مئات المدنيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، القصف الوحشي الذي تعرضت له مدرسة تابعة للأونروا تأوي مئات الفلسطينيين المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، ما حدث جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن هذا القصف طال مدرسة تابعة للأمم المتحدة.
كما أدانت الخارجية المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي طالت عشرات الأسر والعائلات التي أبيدت أعداد منها بالكامل أو بشكل جزئي.
وفا
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