حملة وطنية للتبرع بالدم برعاية حزب الإتحاد الوطني الأردني والهلال الأحمر من أجل غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في مبادرة تعكس التضامن والتكافل الإنساني مع الشعب الفلسطيني، أعلن حزب الإتحاد الوطني الأردني، بالشراكة مع الهلال الأحمر الأردني، عن إطلاق حملة وطنية للتبرع بالدم، اليوم الاثنين، تهدف إلى دعم جرحى قطاع غزة الذين يعيشون ظروفًا صعبة.
وقد جاءت هذه المبادرة في إطار الالتزام الوطني والإنساني الذي يحرص عليه الحزب، سعيًا لتقديم يد العون للقضايا المحورية.
وبالتعاون المشترك مع بنك الدم، من المتوقع أن تشهد الحملة مشاركة واسعة من المواطنين.
تحت شعار "قطرة دم تساوي للكثير حياة"، تسلط الحملة الضوء على الأهمية الكبيرة لكل قطرة دم يتم التبرع بها، وكيف يمكن أن تكون لها الدور الحاسم في إنقاذ حياة الكثيرين.
وفي هذا السياق، يحث الحزب والهلال الأحمر المواطنين على المشاركة الفعالة في هذه الحملة، مؤكدين على دورها الكبير في تعزيز قيم التضامن والتكافل بين شعوب المنطقة.
MENAFN09102023000208011052ID1107211920
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.