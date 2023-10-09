حملة وطنية للتبرع بالدم برعاية حزب الإتحاد الوطني الأردني والهلال الأحمر من أجل غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في مبادرة تعكس التضامن والتكافل الإنساني مع الشعب الفلسطيني، أعلن حزب الإتحاد الوطني الأردني، بالشراكة مع الهلال الأحمر الأردني، عن إطلاق حملة وطنية للتبرع بالدم، اليوم الاثنين، تهدف إلى دعم جرحى قطاع غزة الذين يعيشون ظروفًا صعبة.وقد جاءت هذه المبادرة في إطار الالتزام الوطني والإنساني الذي يحرص عليه الحزب، سعيًا لتقديم يد العون للقضايا المحورية.

وبالتعاون المشترك مع بنك الدم، من المتوقع أن تشهد الحملة مشاركة واسعة من المواطنين.

تحت شعار "قطرة دم تساوي للكثير حياة"، تسلط الحملة الضوء على الأهمية الكبيرة لكل قطرة دم يتم التبرع بها، وكيف يمكن أن تكون لها الدور الحاسم في إنقاذ حياة الكثيرين.

وفي هذا السياق، يحث الحزب والهلال الأحمر المواطنين على المشاركة الفعالة في هذه الحملة، مؤكدين على دورها الكبير في تعزيز قيم التضامن والتكافل بين شعوب المنطقة.































