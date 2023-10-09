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الدنمارك تعمل على توسيع تحالف الدول المستعدة لتزويد كييف بطائرات إف-16

10/9/2023 5:17:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبذل سلطات الدنمارك جهودها وتعمل في سبيل توسيع تحالف الدول المستعدة لتزويد كييف بمقاتلات إف-16 ولتدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.


أعلنت ذلك رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، خلال الجلسة العامة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي.
وأضافت رئيسة الحكومة: "نعمل بالتعاون مع الشركاء لتحقيق ذلك. نحن نعمل على توسيع وتعميق التحالف حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على المزيد من [المقاتلات] من طراز إف-16".


وشددت ميتي فريدريكسن، على أن بلادها، تبذلك كذلك الجهود لكي يتم تدريب أكبر عدد من الطيارين الأوكرانيين على استخدام هذه المقاتلات.


وكانت أوكرانيا قد أعلنت في أغسطس الماضي عن الاتفاق مع هولندا بشأن تزويد القوات الأوكرانية بطائرات "إف 16" الأمريكية الصنع. كما أعلنت الدنمارك والنرويج أنها ستقدم طائرات من هذا النوع لأوكرانيا.

RT

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