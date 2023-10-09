بدون أدوية.. 3 أعشاب مفيدة لعلاج ألم المعدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن يشعر بعض الأشخاص بألم في المعدة بسبب التوتر الشديد، لذلك فإن هناك علاقة بالحالة العاطفية بين صحة الجهاز الهضمي، ورغم ذلك إلا أن هناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في تهدئة الأعراض.



أعشاب مفيدة لعلاج ألم المعدة



1- الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من الأعشاب المفيدة في علاج ألم المعدة وتهدئة الأعراض المصاحبة مثل الغثيان والقيء، خاصة أنه يحتوي على العديد من المواد المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.



2- شاي البابونج

شاي البابونج، وهو نوع من المشروبات المشتقة من عشبة البابونج ، يمكن أن يكون مفيدًا في علاج آلام المعدة، حيث يحتوي البابونج على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف حالات مثل التهاب المعدة والأمعاء والارتجاع المعدي المريئي والقولون العصبي الذي يتميز بالالتهاب.



3- النعناع

يمكن أن يكون يحمل النعناع فوائد خاصة في تخفيف آلام المعدة، حيث يحتوي النعناع على المركبات النشطة المنثول وساليسيلات الميثيل، وكلاهما لهما تأثيرات مضادة للتشنج تعمل على تهدئة اضطراب المعدة والغثيان .



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