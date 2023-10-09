وكالة الإمارات للفضاء تشارك في أسبوع الفضاء العالمي 2023 بسلسلة مميزة من الفعاليات والمسابقات

(MENAFN
- Hattlan Media) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 9أكتوبر 2023:
في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لتعزيز ثقافة الابتكار والتفوق في مجال الفضاء والتكنولوجيا وبالتزامن مع أسبوع الفضاء العالمي، تنظم وكالة الإمارات للفضاء، خلال الفترة بين 4-10 أكتوبر الجاري، سلسلة متميزة من الفعاليات والزيارات المدرسية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم، إلى جانب تنظيم فعالية مجلس شباب وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي.
وتبدأ فعاليات وكالة الإمارات للفضاء، خلال أسبوع الفضاء العالمي، بمسابقة البطاقة البريدية بالتعاون مع مجموعة بريد الإمارات في 4 أكتوبر، والتي تهدف إلى دعم المواهب المبدعين من الشباب في مجال التصميم وتشجيعهم على تصميم بطاقة بريدية تعبر عن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، أول مهمة من نوعها على الإطلاق لدراسة سبعة كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، والتي تمتد لمدة 13 عاماً حيث تنقسم إلى 6 سنوات لتطوير وتصميم المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي.
كما تنظم وكالة الإمارات للفضاء سلسلة من الزيارات المدرسية في بعض الإمارات، لتعزيز الوعي والشغف بين الطلاب حول مجال الفضاء وتقنياته، من خلال التعريف بإنجازات دولة الإمارات في الاستكشاف الفضائي، وتشجيعهم على التفكير في الفرص المستقبلية والمساهمة في التقدم العلمي للوطن.
وعلى هامش فعاليات أسبوع الفضاء العالمي، تنظم وكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، فعالية لمجلس شباب وكالة الإمارات للفضاء بمعرض «مغامرات عبر الكون»، والتي ستتضمن العديد من الجلسات النقاشية والحوارية بمشاركة نخبة من المهندسين والمتخصصين لتسليط الضوء حول الفضاء والمبادرات الوطنية والرد على استفسارات زوار المتحف والمشاركين في الفعالية عن الموضوعات المتعلقة بهذا القطاع الرائد والحيوي.
والجدير بالذكر، أن أسبوع الفضاء العالمي يعتبر الحدث الأبرز سنويًا في مجال الفضاء، حيث يهدف إلى بناء الجيل القادم من العاملين في هذا المجال من خلال إلهام الشباب وتوعيتهم بأهمية الفضاء، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المتزايد للفضاء في التجارة والفرص الناشئة في مجال ريادة الأعمال الفضائية.
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