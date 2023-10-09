ارتفاع بنسبة 20% في عدد رحلات توصيل المطار من شركة كريم خلال فصل الصيف

(MENAFN
- Hkstrategies) 09 أكتوبر 2023، دبي - الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، اعن ارتفاع في طلبات رحلات التوصيل من وإلى مطار دبي الدولي (DXB) بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف من شهر(يونيو حتى أغسطس)، مقارنةً بالأشهر من (مارس حتى مايو). وتم تسجيل أكبر عدد من رحلات توصيل المطار في يونيو 2023، بمجموع 48,400 رحلة.
وساهم عيد الفطر في 21 أبريل 2023 على زيادة رحلات توصيل كريم إلى المطار إلى أكثر من 32,700 رحلة في أبريل. ثم سجّلت الشركة عدداً أكبر من رحلات التوصيل في الشهر التالي، مع أكثر من 42,300 رحلة في مايو.
وبعد ختام العام الدراسي وبحث العائلات عن وجهاتٍ أكثر برودة لقضاء العطلة الصيفية، شهد شهر يونيو أكبر عدد من رحلات توصيل المطار، حيث تم حجز أكثر من 48,400 رحلة توصيل من وإلى مطار دبي الدولي. وشمل ذلك أكثر من 12,600 رحلة توصيل إلى المبنى رقم 1، الذي يضم أكثر من 60 شركة طيران دولية، و27,700 رحلة توصيل إلى المبنى رقم 3، المبنى الرئيسي لخطوط طيران الإمارات.
وفي هذا السياق قال أنطونيو الأسمر - مدير عام شركة كريم - الإمارات: "يثق آلاف المسافرون في دبي بشركة كريم للتنقل من وإلى المطار بأمان وفي الوقت المحدد، خاصةً خلال أشهر ذروة السفر. لذا، نحن ملتزمون بتبسيط عمليات النقل لعملائنا وتوفير خدمة موثوقة وبأسعارٍ مريحة ومعقولة".
وقد كان مبنى مطار دبي رقم 3 أكثر مباني المطارات ازدحاماً في دبي، حيث شهد ارتفاعاً ملحوظاً في رحلات التوصيل خلال أشهر الصيف، ليسجل أكثر من 126,000 رحلة توصيل إلى المطار في الأشهر يونيو ويوليو وأغسطس.
العودة إلى المدارس مع باقة "التوصيل المدرسي" من كريم:
أكملت خدمة "التوصيل المدرسي" التي تقدمها كريم بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أكثر من 5,100 رحلة توصيل مدرسية في الأسابيع الثلاثة الأولى من الفصل الدراسي الجديد، مع اختيار أكثر من 70% من العائلات تجديد باقاتها لهذا العام. ومنذ إطلاقها، تم حجز أكثر من 10,000 رحلة توصيل مدرسي عبر كريم.
بدءاً من 13 درهم إماراتي فقط لكل رحلة، بما متوسطه 20 درهم إماراتي، توفر باقة "التوصيل المدرسي" من كريم لأولياء الأمور خياراً مريحاً وبأسعار معقولة للتوصيل المدرسي. من جهة ثانية، يوفر أولياء الأمور ما يصل إلى 40% مقارنةً بالحجوزات العادية، بغض النظر عن الطلب، وذلك بفضل نموذج التسعير الثابت الذي تقدمه الشركة.
لحجز رحلة توصيل إلى المطار أو باقة "التوصيل المدرسي"، يمكنكم تحميل تطبيق كريم
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