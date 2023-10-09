"إمداد" توقع اتفاقية شراكة مع "سبورتس سيتي لخدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك" مدتها ثلاث سنوات

(MENAFN
- TRACCS) دبي، 09 أكتوبر 2023: وقعت إمداد، مجموعة الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتقدم خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، اتفاقية شراكة مدتها ثلاث سنوات مع سبورتس سيتي لخدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك (سومز)، وهي مؤسسة تعمل بشكل وثيق مع المطورين والمستثمرين وتدير مجموعة من المشاريع والمجمّعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقع الاتفاقية كلٌ من السيد محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إمداد"، وماريا مرشاق، رئيس قسم إدارة المجمعات لشركة سومز، وذلك خلال حفل خاص أقيم في "فرز"، وهي منشأة حديثة للتدوير واستعادة المواد، والتابعة لشركة إمداد، حيث سيقوم القسم البيئي في شركة إمداد بتقديم خدمات متخصّصة ومتميّزة لشركة سومز التي تقوم بإدارة المجّمع الرئيسي لمدينة دبي الرياضية بالإضافة الى 1270 فيلا وسبع مباني سكنية موزّعة على مساحة 52 مليون قدم مربع.
وبموجب شروط الاتفاقية، الذي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، تقوم إمداد بنشر فريق أساسي مكوّن من 27 فرداً لتوفير خدمات شاملة لإدارة النفايات وإعادة التدوير وتنظيف البنية التحتية ومكافحة الآفات بالمجمّعات السكنية والفلل. كما ستقوم إمداد، تماشياً مع أهدافها الخاصة بالاستدامة بمعالجة نسبة تتراوح بين 15 إلى 18% من النفايات الصلبة بعيداً عن مدافن النفايات، وإعادة تدويرها في "فرز".
وتعليقاً على الشراكة، قال محمود رشيد "نفخر في إمداد بهذه الشراكة مع شركة سومز، وتوسيع نطاق خدماتنا المتخصّصة إلى أحد المجمّعات السكنية الكبرى في دبي. وهذه الشراكة تعد شهادة على جودة خدماتنا وتعزّز مكانتنا كشركة رائدة إقليمياً في قطاع إدارة المرافق. ونؤمن في إمداد بأهمية تنمية علاقات طويلة الأمد مع عملائنا من خلال تقديم خدمات فريدة ومتميزة تلبّي توقعاتهم عبر طاقمنا من المتخصّصين الملتزمين".
من جانبها، أكدت ماريا مرشاق على أهمية هذه الشراكة، قائلة: "نبدي في سومز التزاماً راسخاً بتعزيز قيمة وتجربة العيش في مجتمعاتنا من خلال التعامل الاستراتيجي مع شركاء ذوي سمعة طيبة مثل إمداد، حيث نضع راحة وسلامة وسعادة المقيمين لدينا في مقدمة أولوياتنا، ونسعى جاهدين لتقديم الأفضل لرفع معايير عروضنا الفريدة. ونأمل أن يساعدنا هذا التعاون مع إمداد في خدمة وتحقيق أهدافنا".
وباعتبارها شركة رائدة في إدارة المرافق، تقدم إمداد مجموعة كاملة من الخدمات لعملائها من مختلف القطاعات، مع ضمان السلامة والأداء الفعال للبيئة.
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