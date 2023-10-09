انطلاق الموسم الجديد من برنامج BOTCHED رسمياُ في الشرق الأوسط بحضور الدكتور بول ناصيف حفل الإطلاق في دبي

(MENAFN
- Tales & Heads) شهد الإطلاق المرتقب للموسم الجديد من مسلسل Botched أمس في الشرق الأوسط. قدم نجم البرنامج الدكتور بول ناصيف الموسم الثامن خلال حفل إطلاق حصري في دبي، حضره أعضاء من وسائل الإعلام وصانعي المحتوى والمؤثرين.
يعود الطبيبان الأشهر في مجال الجراحة التجميلية لتولي بعض الحالات الأكثر تعقيداً حتى الآن، في حلقات تتخلّلها أجواء الصداقة والمرح التي عهدناه. ويستقبل الطبيبان في مكتبهما الجديد كلياً عدداً من المرضى المتفائلين، ليكشفا لنا عن صدمات كارثية ناجمة عن عمليات جراحية سابقة خاطئة، أو عيوب خلقية، أو حوادث مروعة. سيكون الموسم الثامن من برنامج Botched متاحاً للمشاهدة ابتداءً من 1 أكتوبر على قناة E! التي تبث على OSNtv وOSN+.
ويمكن لمتابعي هذا الموسم متابعة مجموعة من حالات الأشخاص الذين سيشاركون في هذا الموسم:
• امرأة تخضع لعملية شد بطن روتينية بعد أن فقدت زوجها في حادث عمل مخيف. ولكنها أصيبت بعدوى قوية كادت تقتلها وتسببت في تشوه معدتها.
• مريضة تعاني من حالة طبية نادرة حيث تظهر أمعاؤها خارج جسدها، اجتازت خمس عمليات جراحية مختلفة عندما كانت طفلة صغيرة. وعلى الرغم من أن أطباءها السابقين أنقذوا حياتها، إلا أنها تُركت بمعدة مليئة بالكتل والندبات.
• مريضة داست على ظفر عندما كانت طفلة وتعرضت لعملية ترقيع جلد مؤلمة، مما أدى إلى ترك ورم في قدمها.
• امرأة مصابة بأحد الأشكال الأكثر عدوانية من سرطان الجلد، خضعت لعملية جراحية استغرقت 10 ساعات وتسببت في إحداث ثقب كبير في وجهها. ونتيجة لذلك، اضطرت إلى ارتداء طرف صناعي، وهي لا تستطيع اليوم النظر إلى نفسها المرآة.
• مريضة أخرى كانت ضحية عضة كلب، أدت إلى فقدانها الطرف الكامل لأنفها، وإصابتها باكتئاب شديد بعد تحمل 20 عملية جراحية غير ناجحة لتصحيح وجهها.
برنامج Botched من إنتاج شركة Evolution Media، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة MGM، ويضم فريق المنتجين الذين يعملون عليه كلاً من ألكس باسكن، ومات وستمور، وجو كينغسلاي، وجين ميكلور ميتز ، وساره كاين، وبين دينوبل كمنتجين تنفيذيين، إلى جانب الدكتور تيري دوبرو والدكتور بول ناصيف.
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