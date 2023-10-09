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الإفريقي للتنمية يوفر خط ائتمان لدول غرب القارة لدعم الشركات الزراعية

10/9/2023 5:10:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وبنك الاستثمار والتنمية التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا“الإيكواس”، اتفاقية للحصول على خط ائتمان مزدوج العملة يشمل 50 مليون دولار و50 مليون يورو لدعم الشركات الزراعية المحلية.

وقال رئيس بنك الاستثمار والتنمية جورج أجيكوم دونكور ـ في بيان ـ“يعكس التمويل الجهود المستمرة التي يبذلها البنك الإفريقي للتنمية لحشد الموارد الكافية للوفاء بالتزامه بأجندة التحول في المنطقة من خلال الدعم والاستثمار في القطاعات الرئيسية، مثل الأعمال الزراعية”.

وأوضح أن بنك الاستثمار والتنمية التابع لمجموعة الإيكواس سيعمل على تقديم تمويل مباشر للبنوك التجارية والشركات المحلية العاملة في قطاع الزراعة والسلع الأساسية داخل دول غرب إفريقيا.

وتوقع أن يسهم التمويل في دعم الشركات المحلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعاونيات الأعمال المحلية، والمزارعين في غرب إفريقيا وتعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

أ ش أ

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