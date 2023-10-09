الإفريقي للتنمية يوفر خط ائتمان لدول غرب القارة لدعم الشركات الزراعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وبنك الاستثمار والتنمية التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا“الإيكواس”، اتفاقية للحصول على خط ائتمان مزدوج العملة يشمل 50 مليون دولار و50 مليون يورو لدعم الشركات الزراعية المحلية.
وقال رئيس بنك الاستثمار والتنمية جورج أجيكوم دونكور ـ في بيان ـ“يعكس التمويل الجهود المستمرة التي يبذلها البنك الإفريقي للتنمية لحشد الموارد الكافية للوفاء بالتزامه بأجندة التحول في المنطقة من خلال الدعم والاستثمار في القطاعات الرئيسية، مثل الأعمال الزراعية”.
وأوضح أن بنك الاستثمار والتنمية التابع لمجموعة الإيكواس سيعمل على تقديم تمويل مباشر للبنوك التجارية والشركات المحلية العاملة في قطاع الزراعة والسلع الأساسية داخل دول غرب إفريقيا.
وتوقع أن يسهم التمويل في دعم الشركات المحلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعاونيات الأعمال المحلية، والمزارعين في غرب إفريقيا وتعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
أ ش أ
MENAFN09102023000202011048ID1107211857
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