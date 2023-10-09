Monday, 09 October 2023 01:28 GMT

إسرائيل تدعم الشيكل ببرنامج غير مسبوق بقيمة 45 مليار دولار

10/9/2023 5:10:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يعتزم بنك إسرائيل المركزي بيع العملات الأجنبية لأول مرة في تاريخه، وتوفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية، كجزء من برنامج غير مسبوق لدعم الأسواق عقب اندلاع الاشتباكات المفاجئة بين تل أبيب وفلسطين.

وفقاً لبيان صدر اليوم الاثنين سيبيع المركزي ما يصل إلى 30 مليار دولار، ويوفر ما يصل إلى 15 مليار دولار أخرى من خلال أدوات المبادلة. وأضاف أن المركزي سيتدخل في السوق خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل، وتوفير السيولة اللازمة.

انخفضت العملة الإسرائيلية بنحو 2% قبل ساعات التداول الرسمية قبل أن تعوض خسائرها.د

وجرى تداولها بانخفاض يناهز 0.6% عند 3.8686 مقابل الدولار الواحد .

اقتصاد الشرق

MENAFN09102023000202011048ID1107211856

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث