إسرائيل تدعم الشيكل ببرنامج غير مسبوق بقيمة 45 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعتزم بنك إسرائيل المركزي بيع العملات الأجنبية لأول مرة في تاريخه، وتوفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية، كجزء من برنامج غير مسبوق لدعم الأسواق عقب اندلاع الاشتباكات المفاجئة بين تل أبيب وفلسطين.
وفقاً لبيان صدر اليوم الاثنين سيبيع المركزي ما يصل إلى 30 مليار دولار، ويوفر ما يصل إلى 15 مليار دولار أخرى من خلال أدوات المبادلة. وأضاف أن المركزي سيتدخل في السوق خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل، وتوفير السيولة اللازمة.
انخفضت العملة الإسرائيلية بنحو 2% قبل ساعات التداول الرسمية قبل أن تعوض خسائرها.د
وجرى تداولها بانخفاض يناهز 0.6% عند 3.8686 مقابل الدولار الواحد .
اقتصاد الشرق
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