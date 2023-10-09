إسرائيل تدعم الشيكل ببرنامج غير مسبوق بقيمة 45 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم بنك إسرائيل المركزي بيع العملات الأجنبية لأول مرة في تاريخه، وتوفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية، كجزء من برنامج غير مسبوق لدعم الأسواق عقب اندلاع الاشتباكات المفاجئة بين تل أبيب وفلسطين.

وفقاً لبيان صدر اليوم الاثنين سيبيع المركزي ما يصل إلى 30 مليار دولار، ويوفر ما يصل إلى 15 مليار دولار أخرى من خلال أدوات المبادلة. وأضاف أن المركزي سيتدخل في السوق خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل، وتوفير السيولة اللازمة.

انخفضت العملة الإسرائيلية بنحو 2% قبل ساعات التداول الرسمية قبل أن تعوض خسائرها.د

وجرى تداولها بانخفاض يناهز 0.6% عند 3.8686 مقابل الدولار الواحد .

اقتصاد الشرق