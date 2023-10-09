الدول الناشئة قد تضطر لخفض ميزانياتها 220 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضح تقرير صدر اليوم الإثنين عن منظمة“أوكسفام” غير الربحية، أن عدداً من الدول الأكثر فقراً قد تلجأ إلى خفض ميزانياتها بأكثر من 220 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، إثر مفاقمة أزمات الديون لحالات التخلف عن السداد في الآونة الأخيرة.
وأضاف التقرير الصادر في بداية اجتماعات كل من البنك وصندوق النقد الدوليين في المغرب، أن مدفوعات فوائد وأقساط الديون في الدول ذات الدخل المنخفض، ودخل دون المتوسط سوف تبلغ نصف مليار دولار يومياً خلال عام 2029.
وطالب التقرير كلاً من صندوق النقد والبنك الدوليين باستغلال الأزمة لتأسيس نظام تمويل أكثر عدالة، بدلاً من التركيز على إعادة هيكلة الديون، واللجوء لبرامج خفض الإنفاق، مشيراً إلى تجاوز مدفوعات خدمة الديون أربعة أضعاف الإنفاق على الرعاية الصحية في الدول الأكثر فقراً.
وقال“أميتاب بيهار” المدير التنفيذي المؤقت لدى“أوكسفام” في بيان: إن استجابة مؤسسات التمويل لأزمات الديون تتمثل في المطالبة بمزيد من التقشف، وزيادة الاقتراض لمعالجة مشكلات التمويل.
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