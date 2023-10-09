الدول الناشئة قد تضطر لخفض ميزانياتها 220 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة

MENAFN - Al-Borsa News) أوضح تقرير صدر اليوم الإثنين عن منظمة“أوكسفام” غير الربحية، أن عدداً من الدول الأكثر فقراً قد تلجأ إلى خفض ميزانياتها بأكثر من 220 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، إثر مفاقمة أزمات الديون لحالات التخلف عن السداد في الآونة الأخيرة.

وأضاف التقرير الصادر في بداية اجتماعات كل من البنك وصندوق النقد الدوليين في المغرب، أن مدفوعات فوائد وأقساط الديون في الدول ذات الدخل المنخفض، ودخل دون المتوسط سوف تبلغ نصف مليار دولار يومياً خلال عام 2029.

وطالب التقرير كلاً من صندوق النقد والبنك الدوليين باستغلال الأزمة لتأسيس نظام تمويل أكثر عدالة، بدلاً من التركيز على إعادة هيكلة الديون، واللجوء لبرامج خفض الإنفاق، مشيراً إلى تجاوز مدفوعات خدمة الديون أربعة أضعاف الإنفاق على الرعاية الصحية في الدول الأكثر فقراً.

وقال“أميتاب بيهار” المدير التنفيذي المؤقت لدى“أوكسفام” في بيان: إن استجابة مؤسسات التمويل لأزمات الديون تتمثل في المطالبة بمزيد من التقشف، وزيادة الاقتراض لمعالجة مشكلات التمويل.

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