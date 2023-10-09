توقعات بتحسن أداء استهلاك الخدمات في الصين بالربع الرابع 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر تقرير أصدره معهد أبحاث بنك الصين، أن أداء استهلاك الخدمات في البلاد سيتواصل في الارتفاع خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وقال نائب رئيس المعهد تشو جينج تونج، اليوم الاثنين، إن الملامح الهيكلية للاقتصاد انعكست بشكل رئيسي في الربع الثالث من العام الجاري في حقيقة أن العرض والطلب المزدهرين في صناعة الخدمات دعما الانتعاش الاقتصادي المستدام، وتعزيز التوظيف في قطاع الخدمات، والنمو السريع في قوة الدفع.

ووفقا لقول محللين، إن العرض والطلب دفعا إلى انتعاش سوق الخدمات وأظهر المستهلكون الشباب حماسا لقطاعات مثل السياحة الثقافية والمطاعم، ما زاد الطلب على الخدمات. ومن جانب العرض، أدى تحسين نوعية الخدمات إلى ظهور العديد من أشكال الأعمال الجديدة ونشوء نقاط مضيئة جديدة في استهلاك الخدمات.

وارتفع مؤشر إنتاج الخدمات في البلاد بنسبة 6.8% على أساس سنوي في أغسطس، متسارعا من نظيره بنسبة 5.7% المسجل في الشهر السابق، وفقا لبيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء. وارتفعت مبيعات التجزئة للخدمات بنسبة 19.4% في الأشهر الثمانية الأولى من العام.

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