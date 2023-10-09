توقعات بتحسن أداء استهلاك الخدمات في الصين بالربع الرابع 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر تقرير أصدره معهد أبحاث بنك الصين، أن أداء استهلاك الخدمات في البلاد سيتواصل في الارتفاع خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وقال نائب رئيس المعهد تشو جينج تونج، اليوم الاثنين، إن الملامح الهيكلية للاقتصاد انعكست بشكل رئيسي في الربع الثالث من العام الجاري في حقيقة أن العرض والطلب المزدهرين في صناعة الخدمات دعما الانتعاش الاقتصادي المستدام، وتعزيز التوظيف في قطاع الخدمات، والنمو السريع في قوة الدفع.
ووفقا لقول محللين، إن العرض والطلب دفعا إلى انتعاش سوق الخدمات وأظهر المستهلكون الشباب حماسا لقطاعات مثل السياحة الثقافية والمطاعم، ما زاد الطلب على الخدمات. ومن جانب العرض، أدى تحسين نوعية الخدمات إلى ظهور العديد من أشكال الأعمال الجديدة ونشوء نقاط مضيئة جديدة في استهلاك الخدمات.
وارتفع مؤشر إنتاج الخدمات في البلاد بنسبة 6.8% على أساس سنوي في أغسطس، متسارعا من نظيره بنسبة 5.7% المسجل في الشهر السابق، وفقا لبيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء. وارتفعت مبيعات التجزئة للخدمات بنسبة 19.4% في الأشهر الثمانية الأولى من العام.
أ ش أ
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