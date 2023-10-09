تراجع متوسط مبيعات المنازل اليومي في الصين خلال الأسبوع الذهبي

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع متوسط مبيعات المنازل اليومي في الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبي – التي بدأت في التاسع والعشرين من سبتمبر واستمرت حتى السادس من أكتوبر – مقارنة بتلك العطلة في العام الماضي، وذلك رغم سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرًا لاستعادة الثقة في قطاع العقارات.

وأظهر تقرير شركة الأبحاث“تشاينا إندكس أكاديمي”، أن متوسط المبيعات اليومي للمنازل في الصين انخفض بنسبة 17% خلال عطلة الأسبوع الذهبي هذا العام مقارنة مع تلك العطلة في 2022 – والتي استمرت حينها في الفترة من الأول وحتى السابع من أكتوبر – وفي المدن الأصغر تراجع المتوسط 50%.

بينما أشارت الشركة إلى ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة في المدن الأكبر – بما يشمل شنغهاي – 62%، وهو ما يظهر تأثير إجراءات الدعم التي اتخذتها الدولة مؤخرًا بما يشمل خفض معدل الرهن العقاري.

جدير بالذكر أن عطلة الأسبوع الذهبي تعد عادة فترة ذروة مبيعات المنازل الجديدة في الصين، إذ تقدم شركات التطوير العقاري خلالها عروضًا ترويجية وتطرح عقارات جديدة في السوق.

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