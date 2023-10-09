تراجع متوسط مبيعات المنازل اليومي في الصين خلال الأسبوع الذهبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع متوسط مبيعات المنازل اليومي في الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبي – التي بدأت في التاسع والعشرين من سبتمبر واستمرت حتى السادس من أكتوبر – مقارنة بتلك العطلة في العام الماضي، وذلك رغم سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرًا لاستعادة الثقة في قطاع العقارات.
وأظهر تقرير شركة الأبحاث“تشاينا إندكس أكاديمي”، أن متوسط المبيعات اليومي للمنازل في الصين انخفض بنسبة 17% خلال عطلة الأسبوع الذهبي هذا العام مقارنة مع تلك العطلة في 2022 – والتي استمرت حينها في الفترة من الأول وحتى السابع من أكتوبر – وفي المدن الأصغر تراجع المتوسط 50%.
بينما أشارت الشركة إلى ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة في المدن الأكبر – بما يشمل شنغهاي – 62%، وهو ما يظهر تأثير إجراءات الدعم التي اتخذتها الدولة مؤخرًا بما يشمل خفض معدل الرهن العقاري.
جدير بالذكر أن عطلة الأسبوع الذهبي تعد عادة فترة ذروة مبيعات المنازل الجديدة في الصين، إذ تقدم شركات التطوير العقاري خلالها عروضًا ترويجية وتطرح عقارات جديدة في السوق.
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