وزير الطاقة السعودى: مستعدون للانتظار أشهرًا قبل تعديل السياسات بسبب تقلبات أسعار النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تحالف منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا مستعد بشكل وقائي للانتظار أشهرًا للحصول على إرشادات من الأرقام الحقيقية قبل تعديل السياسات وسط تقلبات الأسعار في سوق النفط الخام.
وأكد في تصريح لسي إن بي سي، أنه يمكن أن يكون قرار ما يجب فعله متأخرًا لكن لن نتخلى عن النهج الاحترازي حتى لو تجاوز شهرًا أو شهرين، أو ثلاثة أو أربعة أشهر، أو خمسة أشهر.
وردا على سؤال عما إذا كانت المجموعة قد تحتاج إلى التفكير في مزيد من إجراءات الإنتاج المنسقة للحفاظ على استقرار السوق في بداية عام 2024، قال: نأمل ألا نفعل ذلك، مضيفا: إياك أن تتجاهل أبدًا ما يمكن أن تفعله أوبك + من أجل النفط.
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