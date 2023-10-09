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وزير الطاقة السعودى: مستعدون للانتظار أشهرًا قبل تعديل السياسات بسبب تقلبات أسعار النفط

10/9/2023 5:10:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تحالف منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا مستعد بشكل وقائي للانتظار أشهرًا للحصول على إرشادات من الأرقام الحقيقية قبل تعديل السياسات وسط تقلبات الأسعار في سوق النفط الخام.

وأكد في تصريح لسي إن بي سي، أنه يمكن أن يكون قرار ما يجب فعله متأخرًا لكن لن نتخلى عن النهج الاحترازي حتى لو تجاوز شهرًا أو شهرين، أو ثلاثة أو أربعة أشهر، أو خمسة أشهر.

وردا على سؤال عما إذا كانت المجموعة قد تحتاج إلى التفكير في مزيد من إجراءات الإنتاج المنسقة للحفاظ على استقرار السوق في بداية عام 2024، قال: نأمل ألا نفعل ذلك، مضيفا: إياك أن تتجاهل أبدًا ما يمكن أن تفعله أوبك + من أجل النفط.

أرقام

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