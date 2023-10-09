متجاوزة كافة الأصول .. قيمة العقارات حول العالم تبلغ 379.7 تريليون دولار في 2022

MENAFN - Al-Borsa News) حافظت العقارات على مكانتها من بين الأصول باعتبارها أهم مخزن للثروة في العالم، إذ تتجاوز قيمتها كافة الأسهم العالمية في عام 2022، وتزيد حوالي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 100.6 تريليون دولار.

ووصلت قيمة جميع العقارات حول العالم – بما يشمل العقارات السكنية والتجارية والأراضي غير الزراعية – إلى 379.7 تريليون دولار في عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن شركة“سافيلز”، أي منخفضة حوالي 2.8% عن العام السابق عندما بلغت 390.5 تريليون دولار.

في حين بلغت قيمة كافة الأسهم العالمية في العام الماضي 98.9 تريليون دولار، والسندات 129.8 تريليون دولار، ووصلت قيمة كل الذهب المستخرج في العالم إلى 12.2 تريليون دولار أي ما يعادل 3% فقط من قيمة العقارات العالمية.

ويعد قطاع العقارات السكنية هو الأكبر على الإطلاق لأنه يمثل 76% من إجمالي قيمة العقارات العالمية، تلتها العقارات التجارية التي تشكل 13% من الإجمالي.

وذكر“بول توستيفين” رئيس“سافليز” للأبحاث العالمية في التقرير: على الرغم من الاضطرابات في الأسواق، وبعض التكهنات حول مستقبل بعض القطاعات، فإن العقارات لا تزال تمثل ككل أكبر تركيز للثروة في العالم.

وتعد الصين السوق العقاري الأكثر قيمة في العالم إذ شكلت 26% من إجمالي قيمة العقارات العالمية في عام 2022، بعدها تأتي الولايات المتحدة التي تمثل 19%.

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