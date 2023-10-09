أسعار النفط ترتفع بمنتصف التعاملات.. وبرنت يسجل 86.7 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط بمنتصف تداولات اليوم الإثنين، بدعم تفاقم حالة عدم اليقين السياسي جراء المخاوف الجيوسياسية من المواجهات بين إسرائيل وقطاع غزة.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 2.59% إلى 86.77 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.04% إلى 85.31 دولار للبرميل.
وتترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع صدور محاضر الاجتماعات الأخيرة لكل من الاحتياطي الفيدرالي للوقوف على توجهات صناع السياسة النقدية بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً.
أ ش أ
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