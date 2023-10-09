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أسعار النفط ترتفع بمنتصف التعاملات.. وبرنت يسجل 86.7 دولارًا

10/9/2023 5:10:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط بمنتصف تداولات اليوم الإثنين، بدعم تفاقم حالة عدم اليقين السياسي جراء المخاوف الجيوسياسية من المواجهات بين إسرائيل وقطاع غزة.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 2.59% إلى 86.77 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.04% إلى 85.31 دولار للبرميل.

وتترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع صدور محاضر الاجتماعات الأخيرة لكل من الاحتياطي الفيدرالي للوقوف على توجهات صناع السياسة النقدية بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً.

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