إتش إس بي سي يوافق على شراء محفظة أعمال سيتي جروب لإدارة الثروات في الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق“إتش إس بي سي” على شراء محفظة أعمال تجزئة إدارة الثروات التابعة للبنك الأمريكي“سيتي جروب” في الصين، في خطوة جديدة ضمن خطة المصرف البريطاني للتوسع في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وقال“إتش إس بي سي” في بيان، إن محفظة الأعمال تتضمن 3.6 مليار دولار من الأصول وودائع عملاء إدارة الثروات في 11 مدينة صينية رئيسية، وأوضح“سيتي جروب” في بيان منفصل أنه من المتوقع إنهاء الاتفاق خلال النصف الأول من عام 2024، بينما لم يتم الإفصاح عن بنود الاتفاق بعد.
وأوضح“نونو ماتوس” المدير التنفيذي لشؤون الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لدى“إتش إس بي سي” في تصريح لوكالة“بلومبرج” أن السوق الصينية تعد محور تطلعات البنك في قيادة أعمال إدارة الثروات في آسيا.
ويأتي الاتفاق الجديد ضمن خطة“سيتي جروب” المعلن عنها في ديسمبر الماضي، لتصفية أعمال الخدمات المصرفية الشخصية في الصين بشكل تدريجي، بينما لا يتضمن الاتفاق الجديد قروض الرهن العقاري، وبطاقات الائتمان، والقروض الأخرى.
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