إتش إس بي سي يوافق على شراء محفظة أعمال سيتي جروب لإدارة الثروات في الصين

MENAFN - Al-Borsa News) وافق“إتش إس بي سي” على شراء محفظة أعمال تجزئة إدارة الثروات التابعة للبنك الأمريكي“سيتي جروب” في الصين، في خطوة جديدة ضمن خطة المصرف البريطاني للتوسع في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وقال“إتش إس بي سي” في بيان، إن محفظة الأعمال تتضمن 3.6 مليار دولار من الأصول وودائع عملاء إدارة الثروات في 11 مدينة صينية رئيسية، وأوضح“سيتي جروب” في بيان منفصل أنه من المتوقع إنهاء الاتفاق خلال النصف الأول من عام 2024، بينما لم يتم الإفصاح عن بنود الاتفاق بعد.

وأوضح“نونو ماتوس” المدير التنفيذي لشؤون الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لدى“إتش إس بي سي” في تصريح لوكالة“بلومبرج” أن السوق الصينية تعد محور تطلعات البنك في قيادة أعمال إدارة الثروات في آسيا.

ويأتي الاتفاق الجديد ضمن خطة“سيتي جروب” المعلن عنها في ديسمبر الماضي، لتصفية أعمال الخدمات المصرفية الشخصية في الصين بشكل تدريجي، بينما لا يتضمن الاتفاق الجديد قروض الرهن العقاري، وبطاقات الائتمان، والقروض الأخرى.

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