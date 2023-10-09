Monday, 09 October 2023 01:27 GMT

إتش إس بي سي يوافق على شراء محفظة أعمال سيتي جروب لإدارة الثروات في الصين

10/9/2023 5:10:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق“إتش إس بي سي” على شراء محفظة أعمال تجزئة إدارة الثروات التابعة للبنك الأمريكي“سيتي جروب” في الصين، في خطوة جديدة ضمن خطة المصرف البريطاني للتوسع في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وقال“إتش إس بي سي” في بيان، إن محفظة الأعمال تتضمن 3.6 مليار دولار من الأصول وودائع عملاء إدارة الثروات في 11 مدينة صينية رئيسية، وأوضح“سيتي جروب” في بيان منفصل أنه من المتوقع إنهاء الاتفاق خلال النصف الأول من عام 2024، بينما لم يتم الإفصاح عن بنود الاتفاق بعد.

وأوضح“نونو ماتوس” المدير التنفيذي لشؤون الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لدى“إتش إس بي سي” في تصريح لوكالة“بلومبرج” أن السوق الصينية تعد محور تطلعات البنك في قيادة أعمال إدارة الثروات في آسيا.

ويأتي الاتفاق الجديد ضمن خطة“سيتي جروب” المعلن عنها في ديسمبر الماضي، لتصفية أعمال الخدمات المصرفية الشخصية في الصين بشكل تدريجي، بينما لا يتضمن الاتفاق الجديد قروض الرهن العقاري، وبطاقات الائتمان، والقروض الأخرى.

أرقام

MENAFN09102023000202011048ID1107211846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث