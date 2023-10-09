محمد منصور: الاقتصاد المصرى يتمتع بفرص واعدة رغم التحديات الحالية

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد منصور رجل الأعمال المصرى ومؤسس“المنصور جروب”، إن إنضمام مصر إلى مجموعة بريكس سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد، مؤكدًا أهمية خلق قيمة مضافة للاستثمارات لتحويل شكل الاقتصاد المصرى.

وأضاف منصور، خلال فعاليات ((قمة صوت مصر)) اليوم الاثنين، أن الاقتصاد المصرى يتمتع بفرص واعدة على الرغم من التحديات الحالية، مؤكدًا قدرته على جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وتابع منصور:“الأزمات تخلق فرصا استثمارية قوية، وهناك فرص طوال الوقت للنمو لابد من استغلالها بالشكل الأمثل، خاصة وأن مصر لديها تاريخ قوى فى القطاعات الاقتصادية، فى ظل كونها سوق استهلاكى واعد بتعداد سكانى يتجاوز 100 مليون نسمة”.

وأوضح أن تأسيس مجموعة المنصور جاء فى ظل تحديات أيضًا، إلا أنها استطاعت النمو والتوسع فى 10 دول تعمل بها حاليًا.