محمد منصور: الاقتصاد المصرى يتمتع بفرص واعدة رغم التحديات الحالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد منصور رجل الأعمال المصرى ومؤسس“المنصور جروب”، إن إنضمام مصر إلى مجموعة بريكس سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد، مؤكدًا أهمية خلق قيمة مضافة للاستثمارات لتحويل شكل الاقتصاد المصرى.
وأضاف منصور، خلال فعاليات ((قمة صوت مصر)) اليوم الاثنين، أن الاقتصاد المصرى يتمتع بفرص واعدة على الرغم من التحديات الحالية، مؤكدًا قدرته على جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وتابع منصور:“الأزمات تخلق فرصا استثمارية قوية، وهناك فرص طوال الوقت للنمو لابد من استغلالها بالشكل الأمثل، خاصة وأن مصر لديها تاريخ قوى فى القطاعات الاقتصادية، فى ظل كونها سوق استهلاكى واعد بتعداد سكانى يتجاوز 100 مليون نسمة”.
وأوضح أن تأسيس مجموعة المنصور جاء فى ظل تحديات أيضًا، إلا أنها استطاعت النمو والتوسع فى 10 دول تعمل بها حاليًا.
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