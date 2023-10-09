أسعار الذهب في الصين تتجاوز نظيرتها العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب في الصين خلال تداولات اليوم الإثنين، متجاوزة نظيرتها العالمية بعد العودة من عطلة مطولة، وسط إقبال المستثمرين على حيازة المعدن الأصفر للتحوط ضد مخاطر تراجع العملة والتباطؤ الاقتصادي في البلاد.

وصعدت أسعار الذهب في بورصة شنغهاي خلال التداولات بنسبة 2.7% لتسجل أكبر معدل للزيادة في قرابة سبعة أسابيع، ليتسع الفارق بينها وبين نظيرتها في لندن إلى 112 دولاراً للأوقية.

وتتابع الأسواق تحركات الذهب في أسواق الصين عن كثب، بعد تقلبها خلال الفترة السابقة لعطلة الأسبوع الذهبي عقب إعلان السلطات في الثامن عشر من سبتمبر، تعليق القيود المفروضة على استيراد الذهب إثر تحسن قيمة اليوان.

وأظهرت بيانات صينية رسمية ارتفاع احتياطيات المصرف المركزي من الذهب في سبتمبر للشهر الحادي عشر على التوالي، بزيادة بلغت 840 ألف أوقية.

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