أسعار الذهب في الصين تتجاوز نظيرتها العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب في الصين خلال تداولات اليوم الإثنين، متجاوزة نظيرتها العالمية بعد العودة من عطلة مطولة، وسط إقبال المستثمرين على حيازة المعدن الأصفر للتحوط ضد مخاطر تراجع العملة والتباطؤ الاقتصادي في البلاد.
وصعدت أسعار الذهب في بورصة شنغهاي خلال التداولات بنسبة 2.7% لتسجل أكبر معدل للزيادة في قرابة سبعة أسابيع، ليتسع الفارق بينها وبين نظيرتها في لندن إلى 112 دولاراً للأوقية.
وتتابع الأسواق تحركات الذهب في أسواق الصين عن كثب، بعد تقلبها خلال الفترة السابقة لعطلة الأسبوع الذهبي عقب إعلان السلطات في الثامن عشر من سبتمبر، تعليق القيود المفروضة على استيراد الذهب إثر تحسن قيمة اليوان.
وأظهرت بيانات صينية رسمية ارتفاع احتياطيات المصرف المركزي من الذهب في سبتمبر للشهر الحادي عشر على التوالي، بزيادة بلغت 840 ألف أوقية.
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