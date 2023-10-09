23 أكتوبر.. نهاية حق توزيع 3 جنيهات لسهم مصر لصناعة الكيماويات

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 3 جنيهات لسهم شركة مصر لصناعة الكيماويات، باغلاق جلسة 23 أكتوبر الجاري.

وتقرر توزيع الكوبون بواقع 3 جنيهات على قسطين، الأول 1.50 جنيه ويتم الصرف اعتبارا من 26 أكتوبر الجاري، والقسط الثاني 1.50 جنيه ويتم الصرف اعتبارًا من 31 يناير 2024.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، مشروع توزيعات الأرباح متضمنًا توزيع نصف سهم مجاني لكل سهم.

كما قررت رفع قيمة الكويون النقدي المقترح من مجلس الإدارة من 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات لكل سهم.

وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.

وسيتم صرف الكوبون على دفعتين الأولى يوم 26 أكتوبر المقبل بواقع 1.5 جنيه لكل سهم والدفعة الثانية بتاريخ 31 يناير من العام المقبل بواقع 1.5 جنيه للسهم.

كما قررت تعديل حصة مكافأة مجلس الإدارة في الأرباح لتكون 4 ملايين جنيه بدلًا من 10.39 مليون جنيه.

وكان وافق مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، على مقترح توزيع أرباح 182.8 مليون جنيه على المساهمين بواقع 2.5 جنيه للسهم.

واعتمد المجلس حساب التوزيع عن العام المالي 2022-2023، متضمناً زيادة رأس المال المصدر باسم مجانية وما يترتب عليها من زيادة رأس مال الشركة المصدر من 292.5 مليون جنيه إلى 438.75 مليون جنيه في حدود رأس المال المرخص به.

ووافق المجلس على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، إضافة إلى الموافقة على تقرير الإفصاح وفق المادة 48 من قواعد اقيد بغرض التعديل لزيادة رأس المال المصدر للشركة.

وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 70.8%، خلال شهر يوليو الماضي، لتصل 38.05 مليون جنيه، مقارنة بربح 22.2 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق.

تضاعفت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات 1.58 مرة خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 543.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 211 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 867.9 مليون جنيه، مقابل 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وكانت نفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التوصل لأي اتفاق مع أي بنك بشأن تمويل مشروع إنتاج حبيبات الكلور المقدر بتكلفة استثمارية قدرها 1.3 مليار جنيه.

وقالت الشركة، إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد الخميس الماضي مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، وذلك بين شركة مصر لصناعة بنسبة مساهمة 12% وشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات بنسبة مساهمة 76%، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة مساهمة 12%.

وبموجب العقد يتفق الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم“بيور دايف” يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور الخاصة بالتطهير وقتل البكتيريا والفيروسات.

وتتعدد استخداماته لتشمل: تطهير وتنقية المياه، وتعقيم وتطهير الأدوية وصناعة الطعام، وتعقيم حمامات السباحة، وتعقيم وتطهير التربة والغرس للزراعة، وعامل مضاد للانكماش في صناعة النسيج، وتبيض وصناعة الطباعة والصباغة وصناعة الورق، وذلك لتوفير جزء من احتياجات الدولة وتقليل الاستيراد.

ونص عقد الاتفاق على تعاون الأطراف الثلاثة فيما بينهم والتنسيق، لاتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري، وتقديم كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك.

كما نظمت بنود الاتفاق الأحكام الخاصة بنسب المساهمين، وقواعد تشكيل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وتحديد اختصاصات كل منهما، مع اعداد اتفاق تفصيلي يتضمن دراسة الجدوى واستراتيجية العمل والخطط التنفيذية للمشروع، والذي سيقام على أرض توفرها شركة مصر لصناعة الكيماويات بمساحة 15 ألف م2.

ولفتت الشركة إلى أن دراسات جدوى المشروع أظهرت أن التكلفة الاستثمارية تبلغ 1.3 مليار جنيه، بمتوسط إيراد سنوي متوقع قدره 990 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن متوسط صافي الربح السنوي المتوقع 145 مليون جنيه على أن تكون فترة الاسترداد المتوقعة للمشروع 5 سنوات و3 أشهر، مضيفة أن صافي القيمة الحالية للمشروع 74 مليون جنيه.

وأكدت أن الدراسة التسويقية أسفرت عن وجود طلب محلي ويتم سد الاحتياجات المحلية عن طريق الاستيراد من الخارج مما يعطي ميزة تنافسية للشركة بالإضافة لوجود عرض اتفاق من إحدى الجهات داخل مصر لشراء كامل كمية الإنتاج.

واتفق الشركاء أن يتم إنشاء المصنع داخل أرض شركة مصر لصناعية الكيماويات مقابل قيمة إيجارية سنوي.

وكشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة اتفاق مع تحالف شركة جالف كرايو وشركة إيميكس لتوريد غاز الهيدروجين وانشاء وحدة خاصة لتجهيز تسويقه داخل وخارج مصر.

وأوضحت الشركة، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من التجهيزات والبدء في الإنتاج خلال عام.

وأشارت الشركة إلى أن الاتفاق يتضمن قيام تحالف شركتي جالف وايميكس بتكفل كافة الانشاءات والتجهيزات الفنية والمدنية للمشروع وتسويق غاز الهيدروجين داخل وخارج مصر.

وقالت إنه من المتوقع أن تزيد إيرادات الشركة السنوية نتيجة هذا الاتفاق بقيمة 33 مليون جنيه.

وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 400 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

واعتمدت العمومية تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة، طبقاً لزيادة رأس المال.