بيكر هيوز: انخفاض منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات“بيكر هيوز” انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 28 منصة إلى 1760 منصة في سبتمبر، من 1788 منصة خلال أغسطس.

كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية انخفاض عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط بمقدار منصتين إلى 327 منصة خلال سبتمبر على أساس شهري، أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فارتفع العدد بمقدار 19 منصة.

وانخفض عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- بمقدار 12 منصة إلى 940 منصة على أساس شهري خلال سبتمبر.

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