بيكر هيوز: انخفاض منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات“بيكر هيوز” انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 28 منصة إلى 1760 منصة في سبتمبر، من 1788 منصة خلال أغسطس.
كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية انخفاض عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط بمقدار منصتين إلى 327 منصة خلال سبتمبر على أساس شهري، أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فارتفع العدد بمقدار 19 منصة.
وانخفض عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- بمقدار 12 منصة إلى 940 منصة على أساس شهري خلال سبتمبر.
أرقام
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