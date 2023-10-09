Monday, 09 October 2023 01:27 GMT

بيكر هيوز: انخفاض منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال سبتمبر

10/9/2023 5:10:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات“بيكر هيوز” انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 28 منصة إلى 1760 منصة في سبتمبر، من 1788 منصة خلال أغسطس.

كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية انخفاض عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط بمقدار منصتين إلى 327 منصة خلال سبتمبر على أساس شهري، أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فارتفع العدد بمقدار 19 منصة.

وانخفض عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- بمقدار 12 منصة إلى 940 منصة على أساس شهري خلال سبتمبر.

أرقام


MENAFN09102023000202011048ID1107211842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث