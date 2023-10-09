بلتون تعتزم تأسيس صندوق استثمار في الذهب

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة بلتون المالية القابضة عن حقيقة اعتزامها تأسيس صندوق استثمار في الذهب.

وقالت الشركة، إن ذلك جزء من نشاط شركة“بلتون لإدارة صناديق الاستثمار”.

وكانت كشفت شركة بلتون المالية القابضة، الخطط التوسعية والأهداف الاستراتيجية لشركة“كاش للتمويل متناهي الصغر”، المستحوذ عليها بشكل كامل مؤخرًا.

وتعتزم بلتون تعظيم القاعدة الرأسمالية لكاش للتمويل ليصل رأس المال المصدر والدفوع الخاص بها إلى 500 مليون جنيه.

وأضافت أن“كاش للتمويل” تعتزم كذلك التقدم للحصول على رخصة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من الرقابة المالية التي تتيح للعملاء الحصول على تمويلات بقيمة 5 مليون جنيه للمشروع الواحد.

كما تدرس عقد شراكة مع إحدى الجهات الدولية المتخصصة التي تهدف للتمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق توفير فرص عمل وتأهيلهم وتقديم الدعم الفني والمالي لهم تمهيدًا لبدء التنفيذ وإطلاق المشروع.

كما تخطط شركة“كاش للتمويل” لتقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات جميع العملاء في المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير فرص عمل تزيد عن 3 آلاف وظيفة بطريقة مباشرة من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا والناشطة اقتصاديًا في العام الأول من تفعيل الخطة التوسعية.

وأشارت إلى أنها ستركز على الحلول التكنولوجية والرقمية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنمية ورفع كفاءة فريق العمل بالشركة.

كما تخطط“كاش للتمويل” لتعزيز شبكة فروعها وتدشين العديد من الفروع المتنقلة لإتاحة كافة الخدمات التمويلية للعملاء وبالأخص في المناطق النائية.

وبدوره، قال مرقس نبيل الرئيس التنفيذي لشركة كاش للتنويل، إنه من المستهدف رفع عدد فروع الشركة إلى 50 فرعًا بنهاية العام الجاري ليصل إلى 150 فرعًا بحلول الربع الأخير من العام المقبل لإتاحة حلول تمويلية لأكثر من 100 ألف عميل وبالأخص في المناطق الأكثر احتياجًا في الصعيد والدلتا والوادي الجديد والبحر الأحمر.

وأضاف أن الشركة افتتحت مؤخرًا 5 فروع جديدة بعد إتمام استحواذ بلتون على الشركة والحصول على موافقة الرقابة المالية.

وكانت حصلت شركة بلتون المالية القابضة، على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية حول إتمام نقل ملكية أسهم شركة“كاش للتمويل متناهي الصغر” إلى“بلتون”.

ووقعت مطلع سبتمبر الجاري عقد بيع الأسهم النهائي لشراء كامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهي الصغر.

وكانت كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن انتهاء إجراءات الفحص النافى للجهالة بغرض الاستحواذ على شركة ((كاش للتمويل متناهى الصغر)).

وأضافت الشركة، أنها وقعت عقد شراء كامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من خلال شركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة، وأن نقل الملكية معلق على شرط موافقة الهيئة العامة الرقابة المالية.

وتستهدف بلتون اختراق قطاع التمويل متناهى الصغر عبر الاستحواذ على“كاش” التى تركز على تقديم الخدمة فى الصعيد بشكل خاص، على أن يتم الانتهاء من الصفقة ونقل الأسهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما قالته مصادر وثيقة الصلة لـ((البورصة)).

وأكدت المصادر أنذاك أن الشركة تدرس الحصول على رخصة البنك الرقمى بعد صدور التشريعات اللازمة من قبل البنك المركزى المصرى.

وكانت أعلنت شركه بلتون“بلتون المالية القابضة” توقيع مذكرة تفاهم، بهدف الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وبموجب هذه المذكرة سوف تقوم الشركه بإجراءات الفحص النافي للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة لها للقيام بهذه الدراسة النافية للجهالة تمهيدًا لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة من خلال شركة بلتون المالية القابضة او إحدى شركاتها التابعة.

والجدير بالذكر ان عملية الاستحواذ مرتبطة بما سوف تسفر عنة الدراسة النافية للجهالة وكذلك الموافقات الرقابية على البدء في الدراسة او الاستحواذ.

وارتفعت خسائر شركة بلتون المالية القابضة، بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 145.9 مليون جني، مقارنةبخسائر.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

كما زاد إجمالي إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل 292.58 مليون جنيه، مقابل إيرادات 110.39 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.