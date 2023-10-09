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انخفاض الأسهم الأوروبية وسط تراجع قطاع الطيران

10/9/2023 5:10:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت غالبية مؤشرات الأسواق الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الإثنين، وسط تقييم المستثمرين لتطورات الأحداث في قطاع غزة، فضلاً عن بيانات الناتج الصناعي الألماني.

وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.30% إلى 443 نقطة، بضغط من تراجع أسهم كل من قطاعي الكيماويات والسفر بنسبة 1.5%.

واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7496 نقطة، بينما تراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.67% إلى 15128 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.87% إلى 6998 نقطة.

وشهدت أسهم شركات الطيران الأوروبية التراجع الأكبر مع بداية التداولات، إثر توقعات زيادة أسعار الوقود نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وهبطت أسهم كل من مجموعة“آي إيه جي”، و”إير فرانس” بنسبة 5%، بينما هبط سهم“لوفتهانزا” بنسبة 3.2%، وتراجع سهم“إيزي جيت” بنسبة 5.6%.

وعلى صعيد آخر، أوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي اليوم، تراجع الناتج الصناعي في ألمانيا خلال شهر أغسطس بنسبة 0.2% مقارنة بقراءة يوليو عند تراجع بمعدل 0.6%، ليسجل رابع انخفاض شهري على التوالي.

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