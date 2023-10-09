انخفاض الأسهم الأوروبية وسط تراجع قطاع الطيران

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت غالبية مؤشرات الأسواق الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الإثنين، وسط تقييم المستثمرين لتطورات الأحداث في قطاع غزة، فضلاً عن بيانات الناتج الصناعي الألماني.
وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.30% إلى 443 نقطة، بضغط من تراجع أسهم كل من قطاعي الكيماويات والسفر بنسبة 1.5%.
واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7496 نقطة، بينما تراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.67% إلى 15128 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.87% إلى 6998 نقطة.
وشهدت أسهم شركات الطيران الأوروبية التراجع الأكبر مع بداية التداولات، إثر توقعات زيادة أسعار الوقود نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وهبطت أسهم كل من مجموعة“آي إيه جي”، و”إير فرانس” بنسبة 5%، بينما هبط سهم“لوفتهانزا” بنسبة 3.2%، وتراجع سهم“إيزي جيت” بنسبة 5.6%.
وعلى صعيد آخر، أوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي اليوم، تراجع الناتج الصناعي في ألمانيا خلال شهر أغسطس بنسبة 0.2% مقارنة بقراءة يوليو عند تراجع بمعدل 0.6%، ليسجل رابع انخفاض شهري على التوالي.
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