البورصة تتراجع 0.53% في المستهل وسط ضغوط بيعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليون الإثنين، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.53 % ليصل إلى مستوى 19254 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3583 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 5340 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.3% ليصل لمستوى 23177 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 206.7 مليون جنيه، من خلال تداول 75.2 مليون سهم، بتنفيذ 10.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 189 شركة مقيدة، ارتفع منها 37 سهمًا، وتراجع 31 سهم، في حين لم تتغير أسعار 121 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.301 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين و الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 23.8 مليون جنيه و 582.7 ألف جنيه، فيما حقق العرب صافي شراء بقيمة 24.5 مليون جنيه على التوالى.
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