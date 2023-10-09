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البورصة تتراجع 0.53% في المستهل وسط ضغوط بيعية

10/9/2023 5:10:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليون الإثنين، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.53 % ليصل إلى مستوى 19254 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3583 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 5340 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.3% ليصل لمستوى 23177 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 206.7 مليون جنيه، من خلال تداول 75.2 مليون سهم، بتنفيذ 10.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 189 شركة مقيدة، ارتفع منها 37 سهمًا، وتراجع 31 سهم، في حين لم تتغير أسعار 121 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.301 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين و الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 23.8 مليون جنيه و 582.7 ألف جنيه، فيما حقق العرب صافي شراء بقيمة 24.5 مليون جنيه على التوالى.

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