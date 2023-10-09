البورصة ترصد خريطة حدود السحب الدولية للبطاقات المصرفية - جريدة البورصة

قام بنكا العربى الإفريقى الدولى واتش اس بى سى بجولة جديدة من إجراءات الحد من استخدام البطاقات بالخارج. وتلقى عملاء البنك العربى الأفريقى الدولى، رسائل نصية من البنك تفيد بإيقاف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر، وبحسب خدمة العملاء الخاصة بالبنك، فإنه تم إلغاء إمكانية الشراء عبر الإنترنت من خلال البطاقة.

ونشر الموقع الرسمى للبنك الحدود الجديدة للسحب النقدى خارج البلاد، وكذلك بالنسبة للشراء أون لاين.

فى الوقت نفسه خفض بنك اتش اس بى سى حدود السحب من الخارج إلى ألف دولار شهريًا بدلًا من 1500 دولار سابقًا وهو أعلى حد للسحب من الخارج يتيحه أى بنك مصرى.

وبحسب مسح أجرته“البورصة” على الحدود الدولية لاستخدام البطاقات سواء الخصم المباشر أو الائتمان فإن بطاقات وورلد ووورلد إيليت، وسيجناتشر سواء للائتمان أو الخصم مباشر مازالت تتمتع بحدود شراء مرتفعة فى عدد من البنوك بينها“الأهلى” و”مصر”، و”أبوظبى الأول” عند 4 آلاف دولار، فيما كانت حدود السحب بين 320 و400 دولار.

وبصفة عامة كانت حدود بطاقات الائتمان أعلى من حدود استخدام بطاقات الخصم المباشر.

وقال مصدر فى البنك المركزى إن إجراء البنوك ليس تعميمًا بقرار بعينه، لكن كل بنك يدرس معاملات عملائه ويصدر قراراته بناء على درجة إساءة استخدام البطاقات أو مستوى السيولة لديه.

أشار إلى أن البنك المركزى قد أعلن فى وقت سابق بالفعل تلاعبات فى استخدام البطاقات وأطلق تعليمات للبنوك كى تُحذر عملاءها من استخدام البطاقات.

وذكر أن خفض الحدود وسع دائرة التلاعب عبر استغلال عدد أكبر من البطاقات، وهى ممارسات شائعة مع كل أزمة فى السيولة الدولارية.

وبحسب أحدث تقارير البنك المركزى المصرى، ارتفع عدد بطاقات الخصم بالقطاع المصرفى إلى 24.427 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، مقابل 23.837 مليون كارت بنهاية ديسمبر الماضى، فيما ارتفعت عدد بطاقات الائتمان إلى 5.249 مليون نهاية يونيو، مقابل 5.001 مليون بطاقة.



