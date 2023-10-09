البورصة ترصد خريطة حدود السحب الدولية للبطاقات المصرفية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > 4 آلاف دولار أعلى حد شهرى للمشتريات تقدمها 3 بنوك لبطاقات عملاء الثروات “اتش اس بى سى” يقدم حدود سحب عند ألف دولار حتى بعد الخفض الأخير
قام بنكا العربى الإفريقى الدولى واتش اس بى سى بجولة جديدة من إجراءات الحد من استخدام البطاقات بالخارج. وتلقى عملاء البنك العربى الأفريقى الدولى، رسائل نصية من البنك تفيد بإيقاف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر، وبحسب خدمة العملاء الخاصة بالبنك، فإنه تم إلغاء إمكانية الشراء عبر الإنترنت من خلال البطاقة.
ونشر الموقع الرسمى للبنك الحدود الجديدة للسحب النقدى خارج البلاد، وكذلك بالنسبة للشراء أون لاين.
فى الوقت نفسه خفض بنك اتش اس بى سى حدود السحب من الخارج إلى ألف دولار شهريًا بدلًا من 1500 دولار سابقًا وهو أعلى حد للسحب من الخارج يتيحه أى بنك مصرى.
وبحسب مسح أجرته“البورصة” على الحدود الدولية لاستخدام البطاقات سواء الخصم المباشر أو الائتمان فإن بطاقات وورلد ووورلد إيليت، وسيجناتشر سواء للائتمان أو الخصم مباشر مازالت تتمتع بحدود شراء مرتفعة فى عدد من البنوك بينها“الأهلى” و”مصر”، و”أبوظبى الأول” عند 4 آلاف دولار، فيما كانت حدود السحب بين 320 و400 دولار.
وبصفة عامة كانت حدود بطاقات الائتمان أعلى من حدود استخدام بطاقات الخصم المباشر.
وقال مصدر فى البنك المركزى إن إجراء البنوك ليس تعميمًا بقرار بعينه، لكن كل بنك يدرس معاملات عملائه ويصدر قراراته بناء على درجة إساءة استخدام البطاقات أو مستوى السيولة لديه.
أشار إلى أن البنك المركزى قد أعلن فى وقت سابق بالفعل تلاعبات فى استخدام البطاقات وأطلق تعليمات للبنوك كى تُحذر عملاءها من استخدام البطاقات.
اقرأ أيضا: 5 بنوك توقف التعامل الدولى لبطاقات الخصم المباشر
وذكر أن خفض الحدود وسع دائرة التلاعب عبر استغلال عدد أكبر من البطاقات، وهى ممارسات شائعة مع كل أزمة فى السيولة الدولارية.
وبحسب أحدث تقارير البنك المركزى المصرى، ارتفع عدد بطاقات الخصم بالقطاع المصرفى إلى 24.427 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، مقابل 23.837 مليون كارت بنهاية ديسمبر الماضى، فيما ارتفعت عدد بطاقات الائتمان إلى 5.249 مليون نهاية يونيو، مقابل 5.001 مليون بطاقة.
MENAFN09102023000202011048ID1107211838
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.