موديز: قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية صغير لكنه ينمو بسرعة - جريدة البورصة

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية يمثل جزءًا صغيرًا جدًا من صناعة التكنولوجيا المالية العالمية، لكنه يكتسب زخمًا.

وأشارت فى تقرير لها إلى أن شركات التكنولوجيا المالية التى تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية يبلغ معاملاتها 79 مليار دولار فقط من حجم المعاملات فى نهاية عام 2021، أى حوالى 0.8% من صناعة التكنولوجيا المالية العالمية، وفقًا لتقرير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمى 2022، لكن نمو القطاع كان قويا، حيث ارتفع بنسبة 61% فى عام 2021 مقارنة بالعام السابق.

ويتماشى التمثيل الضعيف لقطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمى على نطاق واسع مع انخفاض معدل انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية فى جميع أنحاء العالم.

أضاف أنه فى الوقت الذى أدى فيه ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الاقتصادى لجعل المستثمرين أكثر انتقائية، لكن القدرة الاستثمارية لا تزال مرتفعة فى دول مجلس التعاون الخليجى، مثل السعودية، أو الإمارات العربية المتحدة، التى تقود نمو صناعة التكنولوجيا المالية الإسلامية نظرا للسيولة الوفيرة المدعومة بأسعار النفط المواتية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن صغر حجم القطاع يعنى الحاجة إلى قيم أقل من رأس المال.

وتوقعت“موديز” أن تتجاوز أصول التكنولوجيا المالية الإسلامية 1% من صناعة التكنولوجيا المالية العالمية بحلول عام 2025 مقارنة بالمستوى الحالى البالغ 0.8%.

وأشارت إلى أن النمو سيكون مدعوم من خلال الطلب بين السكان المسلمين الذين غالبيتهم من الشباب على الخدمات المالية الرقمية السليمة أخلاقيا، فضلا عن البيئة التنظيمية المتطورة التى ستدعم بشكل متزايد الابتكار فى مجال التكنولوجيا المالية.

وقالت إن الابتكار فى مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية قادر على زيادة كفاءة قطاع التمويل الإسلامى وتعزيز الشمول المالى فى بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل إندونيسيا وبنجلاديش نظرًا لقطاعات التمويل الإسلامى الراسخة فى البلدين، وانخفاض معدل الشمول المالى وارتفاع عدد السكان المسلمين.

أضافت أن الجهات التنظيمية فى أسواق التمويل الإسلامى الرئيسية ملتزمة بتعزيز المبادرات التعليمية لتعزيز المهارات المطلوبة لتنفيذ مشاريع التكنولوجيا المالية الإسلامية.

5 دول تهيمن على مشهد التكنولوجيا المالية الإسلامية

وكشفت“موديز” أن البلدان التى لديها أكبر عدد من تطبيقات التكنولوجيا المالية الإسلامية هى إندونيسيا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا.

وتستضيف هذه البلدان 59% من شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية العاملة حاليًا على مستوى العالم، فيما يوجد فى مصر نحو 10 شركات.

وتتمثل القواسم المشتركة الرئيسية للعديد من هذه الأسواق فى التركيز التنظيمى القوى تاريخيًا على نمو الاقتصاد الإسلامى، والبنية الديموغرافية الإسلامية الكبيرة أو ذات الأغلبية (باستثناء المملكة المتحدة)، وقطاعات الخدمات المصرفية الإسلامية المتقدمة أو توافر المواهب الداعمة لتطوير التمويل الإسلامى.

تعد المملكة المتحدة أكبر دولة غير إسلامية تتمتع بأعلى معدل انتشار للخدمات المصرفية الإسلامية، إذ أن هناك 45 شركة تكنولوجيا مالية إسلامية تعمل فيها وتقدم مرابحات صغيرة، وتحويلات الأموال، بالإضافة إلى منصات التمويل الجماعى التى تسمح لعملاء التجزئة بالاستثمار فى الصكوك، وغيرها من الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتعد المملكة المتحدة واحدة من مراكز التكنولوجيا المالية الرائدة فى الغرب حيث تتمتع ببيئة اختبارية تنظيمية قوية وتوجيهات مصرفية مفتوحة تدعم تطوير شركات التكنولوجيا المالية.

وأشارت“موديز” إلى أن العامل الذى حد من نمو قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية هو التقدم البطيء نحو إنشاء إطار موحد للخدمات المصرفية المفتوحة التى تسمح بمشاركة البيانات المالية بين البنوك ومقدمى الخدمات الخارجيين مثل شركات التكنولوجيا المالية من خلال استخدام واجهات برمجة التطبيقات التى تعمل كبرنامج وسيط بين نظامين مختلفين.

وقد أدى الافتقار إلى اليقين التنظيمى إلى إعاقة قدرة رواد الأعمال على تقديم خدمات مالية إسلامية مبتكرة، وبمجرد توافر اللوائح وتطبيقها، ستوفر فرصًا جديدة لازدهار شركات التكنولوجيا المالية التقليدية والإسلامية.

وافتتحت ماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة بيئات تجريبية تنظيمية بين عامى 2016 و2017، فى حين قدمت هيئة الحكومة الرقمية السعودية فى المملكة العربية السعودية إطارًا للركن التنظيمى فى عام 2021 كجزء من برنامج الرؤية السعودية 2030.

ولفتت“موديز” إلى أن نحو 10% من سكان العالم الذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية أرجعوا عدم امتلاكهم حساب مصرفى إلى أسباب دينية وفق البنك الدولى.

وقالت إن نمو التكنولوجيا المالية الإسلامية أدى إلى رفع الوعى بين هؤلاء السكان وتوسيع نطاق الخدمات المالية الإسلامية، ما يساهم فى الشمول المالى العالمى.

وتوقعت أن تشتد المنافسة بين البنوك الإسلامية وشركات التكنولوجيا المالية الإسلامية التى تقدم حلولاً تمويلية، إلى جانب البنوك الرقمية فقط،لا سيما فى ظل التحول التنظيمى نحو رقمنة الخدمات المالية وتطور اللوائح المصرفية المفتوحة.

وقالت إنه يوجد بالفعل 34 بنكًا إسلاميًا رقميًا منافسًا و163 شركة تكنولوجيا مالية إسلامية تقدم خدمات التمويل.

لكنها أشارت إلى أن صغر حجم شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية والبنوك الرقمية يعنى أنها تتنافس فى الوقت الحالى مع البنوك الإسلامية فقط فى قطاعى الشركات الصغيرة والتجزئة.

ولفتت إلى أن أحد الفروق الرئيسية بين قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية والقطاع المصرفى التقليدى هو انخفاض التهديد الذى تشكله شركات التكنولوجيا الكبرى مثل شركة أبل على قطاع الخدمات المالية الإسلامية.

أوضحت أنه وفى حين يتعين على البنوك التقليدية أن تتنافس مع الخدمات التى تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى مثل طرح شركة أبل لحساب التوفير بالشراكة مع جولدمان ساكس، فمن غير المرجح أن تطلق منتجات مالية إسلامية تحت علامتها التجارية، كما أنه من الصعب نسبياً أن تجتذب العملاء الحاليين للبنوك الإسلامية.

لكن مع ذلك فإن احتياجات العملاء تتغير ويبحث الكثيرون بشكل متزايد عن خدمات مالية إسلامية رقمية ومبتكرة، ما يدفع البنوك لتعزيز الشراكات مع مؤسسات التكنولوجيا المالية الإسلامية، وهو أمر يمكن أن يفيد البنوك الإسلامية من خلال توسيع نطاق انتشارها.

ورغم المنافسة المتزايدة من التكنولوجيا المالية الإسلامية، فإن البنوك الإسلامية متقدمة نسبيًا فى رحلات التحول الرقمى، وتواصل ترقية عروضها الرقمية لبناء منصات تتمتع بقدر أكبر من المرونة والواجهات التى ستدعم الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم.