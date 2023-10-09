توقعات بنمو الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيادة الصكوك - جريدة البورصة

توقع خبراء التمويل الإسلامى تسارع نمو حجم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى مصر بالتزامن مع نمو الطلب عالميًا ودخول أدوات جديدة بينها استخدام التكنولوجيا المالية والصكوك السيادية.

وخلال السنوات الماضية، نما حجم الأصول المصرفية المتوافقة مع الشريعة بوتيرة متسارعة إذ ارتفع من نحو 114 مليار جنيه بنهاية 2012 إلى نحو 562 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

لكن حصة الصيرفة الإسلامية إلى إجمالى الأصول انخفضت من 7% إلى نحو 5%، ما يعكس أن نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة كان أبطأ من النمو فى الأصول التقليدية.

وتوقع محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن ينمو التمويل الإسلامى خلال العام الحالى بنحو 20% على أقل وهى وتيرة مماثلة لما شهدته التمويلات خلال عام 2022.

وأرجع البلتاجى معدل النمو المرتفع إلى تنامى الطلب فى مصر على التمويل الإسلامى، واتجاه الدولة لطرح صكوك سيادية يجرى إعدادها حاليا، كما أن الكثير من الشركات توجهت لطرح صكوك، وهو ما سيساهم فى نمو كبير فى إجمالى التمويل الإسلامى.

وأشار إلى أن السوق خلال الفترة المقبلة ستستقبل إصدارات من 3 شركات بقيمة 10 مليارات جنيه فى قطاعات إنتاجية متنوعة.

وذكر أن الإقبال على إصدار الصكوك يرتفع، خاصة أنها منتج تمويلى مرن قادر على تلبية احتياجات الأفراد والشركات، مؤكدا على ضرورة تطوير منتجات الصكوك بما يتناسب مع نمو وتنوع الطلب عليها.

وكشف أن العديد من شركات التمويل الإسلامى ستدخل السوق قريبا، وهى حاليا فى مرحلة إنهاء الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة من قبل الهيئة العامة للرقابة الإسلامية.

وأوضح أن إجمالى الأصول الإسلامية فى السوق المصرى تبلغ نحو 600 مليار جنيه، بينها نحو 60 مليار جنيه للصكوك فقط.

وحصلت العديد من الشركات مؤخرًا على ترخيص لتقديم خدمات التمويل متناهى الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة، وأبرزهم شركة مكسب، وأبوظبى الإسلامى، وأمان للتمويل متناهى الصغر التى افتتحت 6 فروع.

وكشف البلتاجى، أن العديد من شركات التمويل متناهى الصغر تسعى للحصول على ترخيص لإصدار صكوك لتمويل عملائها وفق الضوابط الشرعية.

وقال يوسف خلاوى، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامى، إن معدل نمو التمويل الإسلامى عالميًا يبلغ نحو 16% سنويًا، وهو معدل مرتفع يعكس وجود طلب قوى يجب استغلاله جيدا.

وأوضح أن الصكوك من المنتجات الإسلامية التى لم تأخذ حقها فى الأسواق وتحتاج لترويج قوى، نظرا لمرونتها فى تلبية احتياجات العملاء.

وتطرق إلى أن حصة مصر من سوق الصكوك فى العالم لم تتجاوز 1%، وهو ما يعنى أن مازال هناك إمكانيات قوية يمكن استغلالها.

وتابع بأنه مثلا فى السوق السعودى أصبحت الصكوك، هى ثانى أكبر منتج يتم تداوله فى السوق السعودى بعد منتجات المصرفية الإسلامية.

وتعرّف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفى) الصكوك بأنها شهادات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصًا غير مقسمة فى ملكية أصول ملموسة، أو حقوق انتفاع وخدمات، أو فى ملكية أصول مشاريع محددة، أو أنشطة استثمارية من نوع خاص.

وقال محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن الصكوك اكتسبت أهمية متصاعدة لأسباب عديدة فى مقدمتها اتساع حجم السوق عالميًا حتى تجاوز أكثر من تريليونى دولار وفقا لآخر التقارير الدولية.

وأضاف أن الصكوك آداة مالية تجذب شرائح واسعة من المستثمرين بفضل ما تتمتع به بمرونة فى بيعها، ومبادلتها، وتحويلها إلى أسهم، مما ساعد على إنتشارها فى الأسواق المالية وغير الإسلامية.

ولفت حجازى إلى أن الظروف الدولية ضاعفت من أهمية اللجوء إلى إصدار صكوك إسلامية كأحد بدائل التمويل الفعالة فى الأسواق الناشئة، والدول النامية لتمويل مشروعات التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها واحتياجاتها التمويلية فى ظل حالة الإضطراب فى الأسواق المالية والعالمية حاليًا، وصعوبات الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بشروط وتكاليف مناسبة.

وذكر أنه قد بدأ فى مصر حوار مجتمعى ممتد عن الصكوك من بداية الألفية الجديدة شارك فيه خبراء الإقتصاد والتمويل والمؤسسات الإسلامية والمتخصصون فى العلوم الشرعية، حيث تم التوصل الى إتفاق عام حول جدوى الصكوك وأهميتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية والشروط اللازمة لضمان نجاح إصدارها، وقد تم ترجمت كل هذا فى القانون 138 لسنة 2021، وصدور لائحته التنفيذية عام 2022.

وقال إن أول إصدار للصكوك السيادية بالعملة الأجنبية فى فبراير الماضى بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد 10.875% وهو أقل من العائد الإسترشادى الذى تم تقديمه وأقل من عائد السندات المصرية الدولية، وجائت طلبات الشراء بنحو 60% من مستثمرين فى الشرق الأوسط والخليج و40% من أوروبا وأمريكا.

وقال ناصر الهتلان، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إنه فى ظل التحديات التى يشهدها العالم يبرز تعزيز دور الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أضاف أن ذلك النوع من التمويل يحتاج إلى المزيد من الشفافية والإفصاح والتوعية، وتوحيد المعايير وسن القوانين لمواجهة المخاطر المحتملة.

وأصدرت شركة ((تاداو إنرجي)) أول صكوك خضراء فى العالم لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية فى ماليزيا عام 2017، ومنذ ذلك الحين، شهد السوق تطورًا ملحوظًا.

وأعلن سوق دبى المالى معايير إسلامية تناولت بالتفصيل الأدوات والأوعية المالية الخضراء مثل الصكوك الخضراء، والأسهم الخضراء، والصناديق الخضراء.