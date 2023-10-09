الجدول الزمني لتسليم وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى) مسلسل رقم (3-4-5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم (2) المراحل التالية للمرحلة الأولى في مواعيد محددة، وذلك اعتباراً من غدا الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 120، يوم الثلاثاء 10/10/2023، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الأربعاء 11/10/2023، ووحدات العمارة رقم 122، يوم الخميس 12/10/2023، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الأحد 15/10/2023، ووحدات العمارة رقم 136، يوم الإثنين 16/10/2023، ووحدات العمارة رقم 138، يوم الثلاثاء 17/10/2023، ووحدات العمارة رقم 139، يوم الأربعاء 18/10/2023، ووحدات العمارة رقم 140، يوم الخميس 19/10/2023.
وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 141، يوم الأحد 22/10/2023، ووحدات العمارة رقم 142، يوم الإثنين 23/10/2023، ووحدات العمارة رقم 144، يوم الثلاثاء 24/10/2023، ووحدات العمارة رقم 145، يوم الأربعاء 25/10/2023.
وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد) وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
MENAFN09102023000202011048ID1107211835
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.