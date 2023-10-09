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الجدول الزمني لتسليم وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة - جريدة البورصة

10/9/2023 5:10:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى) مسلسل رقم (3-4-5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم (2) المراحل التالية للمرحلة الأولى في مواعيد محددة، وذلك اعتباراً من غدا الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 120، يوم الثلاثاء 10/10/2023، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الأربعاء 11/10/2023، ووحدات العمارة رقم 122، يوم الخميس 12/10/2023، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الأحد 15/10/2023، ووحدات العمارة رقم 136، يوم الإثنين 16/10/2023، ووحدات العمارة رقم 138، يوم الثلاثاء 17/10/2023، ووحدات العمارة رقم 139، يوم الأربعاء 18/10/2023، ووحدات العمارة رقم 140، يوم الخميس 19/10/2023.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 141، يوم الأحد 22/10/2023، ووحدات العمارة رقم 142، يوم الإثنين 23/10/2023، ووحدات العمارة رقم 144، يوم الثلاثاء 24/10/2023، ووحدات العمارة رقم 145، يوم الأربعاء 25/10/2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد) وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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