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الكهرباء تخطط لإنشاء محطات طاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 128 ألف ميجا وات

10/9/2023 4:30:48 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهربا والطاقة، أن الحمل الأقصى على الشبكة الكهربائية يبلغ 35 ألف ميجا وات فقط، لافتا إلى أن الدولة تخطط لإنشاء محطات طاقة متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 128 الف ميجا وات.



وأضاف شاكر خلال موتمر "الطاقة الخضراء استثمار المستقبل"، أن القيادة السياسية حرصت على التوجيه بالتوسع فى استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر من كبرى الدول المنتجة ، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من إعداد الاستراتيجية تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى و هو ما يساهم فى توحيد الاستثمار في هذا المجال.



وقال شاكر إن مصر توكد تحولها إلى الطاقة الخضراء من خلال تعديل استراتجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.









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