وزير الكهرباء: نجحنا فى خفض استهلاك الوقود بنسبة 20%

(MENAFN
- Youm7) أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الوزارة نجحت فى خفض استهلاك الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء خلال عام 2023 بنسبة بلغت 20%، حيث إن كمية الوقود التى كانت تستخدم لإنتاج الكيلو وات ساعة 214 كيلو جرام عام 2015، و بلغ متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو وات ساعة 172 كيلو جرام لكل كيلو وات ساعة.
وأضاف شاكر خلال موتمر "الطاقة الخضراء استثمار المستقبل" أن وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة من تحقيق تشغيل اقتصادى لمحطات إنتاج الكهرباء بالاعتماد على محطات لتوليد الكهرباء عالية الكفاءة ممثلة فى محطات سيمنس العملاقة ببنى سويف و البرلس و العاصمة الأدارية بقدرة 14 الف 400 ميجا وات.
و أضاف شاكر، أن هذا الوفر فى الوقود نتيجة رفع كفاءة المحطات القديمة و انشاء محطات جديدة بأعلى المعايير الدولية أهمها محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببنى سويف و البرلس و العاصمة الإدارية الجديدة.
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