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تفاصيل تأهل 3 فرق طلابية للمشاركة بمسابقة عالمية لمهندسى الكهرباء والإلكترونيات

10/9/2023 4:30:48 AM
(MENAFN- Youm7) استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العال والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا حول ختام النسخة التاسعة من مسابقة NASA Space Apps Cairo والتي نظمتها المنظمة العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) على مدار يومين، بشراكة إستراتيجية مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة، وبالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، والسفارة الأمريكية بالقاهرة.



هنأ الوزير جميع الفائزين في المسابقة، مشيرًا إلى أهمية هذه المسابقات في صقل شخصية ومواهب الطلاب، وتطوير قدراتهم العقلية، وتعزيز روح الابتكار وفكر ريادة الأعمال لديهم، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتحفيز الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي يعد مبدأ الابتكار وريادة الأعمال أبرز مبادئها، مثمنًا كافة الجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم قدرات الطلاب الإبداعية في كافة المجالات التي تخدم أغراض التنمية في مصر.



وأكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن مسابقة
NASA Space Apps Cairo تُعد حدثًا تكنولوجيًّا عالميًّا "هاكاثون"، يضم الطلاب المبتكرين والمفكرين؛ للتنافس من أجل إيجاد حلول لتحديات حقيقية تتعلق بالبيئة، والأرض، والفضاء، تُطرح من قبل وكالة ناسا، مشيرًا إلى أن فعاليات المسابقة جرت بين 151 فريقًا من أصل 350 فريقًا متقدمًا، تم تصفيتهم إلى عشرة فرق فائزة على مستوى مصر، وهي (Discover Dscover ،Ace، Akatsuki ،Chasing Shadows، Nebula، Hunters ،SoniSpace ،Cassiopeia ، ِAqua Guards ، Hydromen)، تأهلت منها 3 فرق للمشاركة في المسابقة العالمية (Hydromen، Chasing Shadows، Discover Dscover).



وأشار د.ضياء خليل إلى أنه في ضوء الشراكة الإستراتيجية بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والمسابقة؛ بهدف اكتشاف ودعم المبتكرين ورواد الأعمال في مجالات تكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد، قام الصندوق بدعم المتسابقين من خلال توفير فرص التدريب والتوجيه لهم؛ لإكسابهم المهارات المطلوبة للمشاركة في المسابقة، فضلاً عن الإشراف على التحكيم، واختيار الفائزين، وتقديم الدعم المادي لهم، والذي وصل إلى 25 ألف جنيه للفائز الأول في كل مسار من المسارات العشرة الفرعية للمسابقة، بإجمالي 250 ألف جنيه لجميع الفائزين.



ومن جانبه، أكد د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق أن القاهرة تستضيف هذا الهاكاثون منذ عام 2015، مشيرًا إلى تميز فريق القاهرة عن غيره؛ مما أهله لتسلم كأس التميز في مسابقة تطبيقات الفضاء لوكالة ناسا لعام 2016؛ وذلك لوجود أكبر عدد من الحلول للتحديات المطروحة، لافتًا إلى حصول الفرق الفائزة لعام 2018 على منحة سفر لزيارة مركز الفضاء والصواريخ الأمريكي بمدينة هانتسفيل بولاية ألاباما في أغسطس 2019.



وأشار د.ماجد غنيمة إلى أن المسابقة على مدار السنوات الثماني الماضية، شهدت مشاركة 795 فريقًا، وتسجيل أكثر من 9300 شخص مشارك، ووصل عدد الفرق الفائزة محليًّا 81 فريقًا، تأهل منهم 21 فريقًا للمشاركة في المرحلة العالمية، موضحًا أن NASA تقود هذا الحدث منذ عام 2012 بالتعاون مع عدد من المنظمات الحكومية والجهات المحلية من مختلف أنحاء العالم؛ لإتاحة الفرصة للمشاركين من حول العالم لتقديم حلول مبتكرة.







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