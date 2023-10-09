الجيش الصومالى: مقتل عنصرين من مليشيات الشباب الإرهابية فى إقليم شبيلى

MENAFN - Youm7) ذكر الجيش الصومالى أن عنصرين من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظم القاعدة، قتلا فى عملية عسكرية نفّذها الجيش الصومالى، صباح اليوم الاثنين، فى قرية "جرلو" التابعة لمدينة "جنالى" فى إقليم شبيلى السفلى فى ولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وأضاف الجيش الصومالي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أنه "خلال العملية، صادر الجيش معدات قتالية، وقنابل يدوية كانت في حوزة فلول المتمردين"، موضحا أن "القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية تواصل ملاحقة الخلايا الإرهابية في خطوة لتطهير جميع مناطق إقليم شبيلي السفلى من براثن المتشددين".

جدير بالذكر أن الجيش الصومالي تمكن من تحرير معظم مناطق وسط البلاد من يد مليشيات الشباب الإرهابية.



