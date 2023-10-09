الجيش الصومالى يقتل 20 من مليشيات الشباب الإرهابية

MENAFN - Youm7) تمكنت القوات المسلحة الصومالية من تصفية ما لا يقل عن 20 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نوعية جرت بمنطقة” شبيلو” بمحافظة مدغ في ولاية غلمدغ، بحسب وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأفاد بيان صادر من وزارة الإعلام الصومالية أن العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم استهداف مركبات كانت تنقل معدات من المتفجرات والأسلحة ، والأغذية والأدوية، وأغراض أخرى إلى فلول المتمردين.

وتواصل القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القوات المحلية، عمليات تصفية فلول مليشيات الشباب الإرهابية الذين يختبئون في بعض المناطق القريبة من منطقة” شبيلو .

وتتزامن هذه الخطوات في وقت، نجح فيه الجيش في تصفية الإرهاب من معظم مناطق الإقليم.

وفى قرية "جرلو" التابعة لمدينة "جنالى" فى إقليم شبيلى السفلى فى ولاية جنوب الغرب الإقليمية، قتل عنصرين من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظم القاعدة، فى عملية عسكرية نفّذها الجيش الصومالى.

جدير بالذكر أن الجيش الصومالي تمكن من تحرير معظم مناطق وسط البلاد من يد مليشيات الشباب الإرهابية.