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الجامعة العربية تدعو إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعى لتحقيق الاستدامة

10/9/2023 4:30:46 AM
(MENAFN- Youm7) شاركت جامعة الدول العربية، ممثلة في الأمين العام المساعد أحمد رشيد خطابي في الجلسة الافتتاحية للملتقي الدولي العلمي الثاني للغة والإعلام.



واعتبر خطابي خلال كلمته أن الذكاء الاصطناعي دخل مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية والصناعية والاستشفائية، والإعلامية والرياضية وغيرها. وأكثر من ذلك، ان الذكاء الاصطناعي أضحى موضع تنافس تكنولوجي بين القوى الكبرى والشركات الرقمية العالمية، تنافس يتجاوز الفضاءات الجغرافية إلى عالم افتراضي مفتوح بلا حدود.



وأضاف أن الحاجة تبدو ملحة الى تكثيف التعاون الإقليمي في أفق إطلاق استراتيجية عربية في مجال الذكاء الاصطناعي على غرار عدد من المنظمات والمجموعات المماثلة، وذلك عبر تبادل الخبرات واستخدام التطبيقات الذكية بما يسهم في تقوية القدرات الانتاجية وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في انسجام مع الأولويات الوطنية وقيمنا الروحية القائمة على تكريم الإنسان الذي يظل المصدر الأصيل للابتكار الخلاق.



واستطرد أنه بقدر قيمة ومكاسب الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة، فإنه يثير هواجس قانونية وأخلاقية وأيديولوجية تلقي بظلالها على الاستخدامات غير الآمنة ولاسيماً ما يتعلق بالجوانب الحقوقية وحماية البيانات الشخصية، ومخاطر الجريمة الالكترونية، والأسلحة الذكية الفتاكة التي ذهب الامين العام للأمم المتحدة إلى اعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.



ودعا إلى الانخراط في الجهود التي تهدف إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستدامة، ومن ثم، الإسهام الفاعل في التأسيس لدعائم حكامة دولية للذكاء الاصطناعي وتوظيف خدماته التوظيف الأمثل لضمان حياة كريمة للمواطنين من أمن غذائي ،وتعليم نافع، وسكن لائق ،وحق في العلاج بروح من الطموح لامتلاك السيادة الرقمية لبلداننا العربية والدفع بمساراتها التنموية وكسب رهانات التحول الرقمي.











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