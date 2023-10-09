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وزارة العمل: 10 دورات تدريبية مجانية في 3 مراكز للتدريب المهني بسوهاج

10/9/2023 4:30:43 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة سوهاج تابعت عددا من الدورات التدريبية المجانية المقدمة للشباب بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا التابعة للمديرية وذلك علي المهن التي يُقبل عليها الشباب والفتيات والتي يحتاجها سوق العمل، وبلغ عدد الملتحقين بالتدريب 150 متدرب، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني باعتباره من أولويات عمل الوزارة لتأهيل الشباب من الجنسين لسوق العمل وتنمية مهاراتهم في مجالات مختلفة.



وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج في تقريرٍ للوزارة، أنه تابع تنفيذ 10 دورات تدريبية جاء بيانها كالتالي : مركز التدريب المهني بسوهاج 4 دورات تدريبية علي التبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والخياطة والتفصيل، ودورة التسويق الالكتروني الثانية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، ومركز التدريب المهني بطهطا حيث يجري تنفيذ 3 دورات تدريبية على مهن الخياطة والتفصيل، وصيانة المحمول، والمشغولات اليدوية، اما مركز التدريب المهني بالكوثر ينفذ 3 دورات تدريبية على مهن المساحة، وصيانة المحمول، والخياطة والتفصيل، منوهاً إلى أن دورات صيانة المحمول والمشغولات اليدوية والمساحة مدة كل دورة 100 ساعة تدريبية تستمر لمدة شهر ، ودورات التبريد والتكييف والخياطة والتفصيل والتسويق الإلكتروني مدة كل دورة 200 ساعة تستمر شهرين، وتوفر المديرية كافة أدوات ومهمات التدريب والمواد الخام اللازمة لكل دورة تدريبية ويتم التأمين على المتدربين ضد إصابة العمل طوال فترة التدريب ، مع توفير المدربين المتخصصين المعتمدين من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، كما يتخلل التدريب ندوات تثقيقية في قانون العمل 12 لسنة 2003 تشمل حقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة وتكافؤ الفرص.





دورات تدريبية مجانية في 3 مراكز للتدريب المهني بسوهاج (1)



دورات تدريبية مجانية في 3 مراكز للتدريب المهني بسوهاج (2)



دورات تدريبية مجانية في 3 مراكز للتدريب المهني بسوهاج (3)



دورات تدريبية مجانية في 3 مراكز للتدريب المهني بسوهاج (4)



دورات تدريبية مجانية في 3 مراكز للتدريب المهني بسوهاج (5)












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