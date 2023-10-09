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تفاصيل البرنامج التدريبى للشهادات الدولية للمعلمين

10/9/2023 4:30:43 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعلي والتعليم عن أنه سيتم إطلاق البرنامج التدريبي للشهادات الدولية للمعلمين الشباب"، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل البرنامج التدريبى للمعلمين:



- اهتمامًا بالتدريب المهنى للمعلمين بصفة دائمة ومستمرة لمواكبة التطور الهائل فى العالم.



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المشروع يتضمن عدة مراحل ويطلق تحت عنوان "المعلمون الشباب".



- المرحلة الأولى تضم 600 معلم متدرب، من معلمي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.



- سيتم اختيار المتدربين من المعلمين وفق معايير دولية منها التميز بالكفاءة، والقدرة على التغير والإلمام بالتكنولوجيا.



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يجب أن يتراوح عمر المعلم بين 30 إلى 45 عاما.



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أما بالنسبة للمدربين سيتم اختيارهم من المدربين المعتمدين المتميزين ليصلوا إلى 20 مدربا.



- الهدف الرئيسي للمشروع هو إكساب المعلمين الكفايات والمهارات اللازمة لعمليتى التدريس والتعلم.



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البرنامج سيضم 15 حقيبة تدريبية، تتضمن الأخلاقيات، المنظمات والسياسات التعليمية، أدوار المعلم ومسئولياته، الوعي بالمتعلم ومبادئ تعلمه، تحليل المحتوى والبيانات وتخطيط التعليم، الفاعلية في التدريس واستراتيجياته، قيادة المعرفة والتعلم الصفي، الإدارة والتفاعل الصفي، مصادر التعلم والبيئة التقنية، التغذية العائدة، التقويم الشامل والإلكتروني للتعلم، الانتباه والدماغ والإدراك، التعلم الذاتي والتفكير المنتج، الفئات الخاصة والدمج الشامل، صعوبات التعلم.











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