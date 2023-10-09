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نقيب التمريض: للممرضين دور بارز فى إنجاح المبادرات الصحية الرئاسية

10/9/2023 4:30:43 AM
(MENAFN- Youm7) أشادت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمري وعضو مجلس الشيوخ، بأهمية دور التمريض المصري فى المنظومة الصحية، مشيرة إلى دورهم البارز في إنجاح المبادرات الصحية الرئاسية والتى بلغت نحو 14 مبادرة رئاسية تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها بالمجان.



جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض بمحافظة الفيوم تحت شعار "اليوم العالمى للتمريض"، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد سعد مدير فرع التأمين الصحى بالفيوم، ومحمد صلاح نقيب تمريض الفيوم، بالإضافة إلى مديري الادارات الصحية والتمريضية.



وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على أهمية دور التمريض فى التطعيمات الإجبارية للأطفال حديثى الولادة، بالإضافة إلى التطعيم ضد الأمراض الوبائية والمعدية ومنها فيروس كورونا، لافته إلى أن التمريض ساهم فى القضاء على مرض شلل الأطفال، وذلك إلى جانب دور الممرضات في وحدات الرعاية المركزة والغسيل الكلوى، وقيامهن بدور الأم البديلة للأطفال حديثى الولادة.




وأشارت نقيب التمريض، إلى تكريم 150 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة، وأسر شهداء التمريض، وأعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد ومدارس التمريض، وعدد من مدراء ومشرفات التمريض المتميزين فى محافظة الفيوم.



وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من جانب الأطقم التمريضية، مؤكدة على دعم نقابة التمريض للرئيس عبد الفتاح السيسى.



وبدوره، ثمن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، ودورهم في خدمة المجتمع، مؤكدًا على حرصه الدائم فى توفير كل الدعم للقطاع الطبى وقطاع التمريض بالمحافظة.


وأكد الأنصارى على أهمية دور الأطباء والتمريض بالمنظومة الصحية، لافتًا إلى إنها مهمة سامية، هدفها الحفاظ على صحة المريض وخدمة الوطن.











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