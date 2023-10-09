Monday, 09 October 2023 01:25 GMT

مديرية العمل بالإسماعيلية: تكثيف الدورات التدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل

10/9/2023 4:30:43 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية تفقدية لمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، للاطمئنان على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات المتدربين، وكذلك زيارة تفقدية لأحد شركات المنطقة الحرة العامة للاستثمار، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب عمل وعمال ".
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتفعيل دور أجهزة المديريات فى المحافظات لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين والعمل بالمنظومة الجديدة التى أنشأتها الوزارة للمديريات والمكاتب فى إطار خطة التحول الرقمي الذى تشهده الدولة المصرية، وتعزيز علاقات العمل التي تضمن توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويعظم المكاسب لطرقي العملية الإنتاجية..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، في تقريره للوزارة، أن الجولة التفقدية لمركز التدريب تضمنت متابعة الدورات التدريبة على مهن : الخياطة والتفصيل، وصيانة الدش والمحمول، والأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والحاسب الألي، وتقدمها المديرية للشباب بالمجان، وخلال زيارة المركز، وجه إدارة المركز بتكثيف الدوريات التدريبية للشباب،على تلك المهن التي يحتاجها سوق العمل، مؤكداً على أن الدولة المصرية حريصة على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أشار بأن مركز التدريب المهني يعد قلعة للتدريب نظرا لمساحته الكبيرة ووجود عدد متميز من الورش به لتدريب المتدربين، مشيرًا إلى الحاجة لإطلاق البدء الفعلي للعمل بالمركز من خلال استراتيجية فعالة ، مما يؤدى إلى إحداث طفرة في التدريب لأبناء وفتيات المحافظة..

وأضاف مدير المديرية ان الزيارة الميدانية للشركة شملت تفقُد لمواقع الإنتاج والعمل بالشركة والاماكن المخصصة لأطفال العاملين والحضانة ، وأماكن الألعاب ، وغرف نوم الأطفال ، ومسرح الأطفال ، وملاعب كرة القدم ،والمسجد ، ومدى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع الاماكن الموجودة داخل المصنع ، رافقه خلالها سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الاحياء ، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ،وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية واستقبله خلالها معتز ابو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية ، وامين عبدالله مدير الشئون القانونية ، والمهندس كريم اسامه مدير السلامة والصحة المهنية ، وتم متابعة احوال العاملين بالمنشأة والذين يبلغ عددهم 3000 عاملاً منهم 125 عامل من ذوى الهمم من بينهم مدرسين متخصصين في تربية الأطفال.

جولة ميدانية تفقدية لمركز التدريب المهنى (1)

جولة ميدانية تفقدية لمركز التدريب المهنى (2)

جولة ميدانية تفقدية لمركز التدريب المهنى (4)

جولة ميدانية تفقدية لمركز التدريب المهنى (5)



MENAFN09102023000132011024ID1107211253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث