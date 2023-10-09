كوريا الجنوبية تصدر تحذيرا خاصا لرعاياها بشأن السفر إلى إسرائيل

MENAFN - Youm7) أصدرت كوريا الجنوبية تحذيرًا خاصًا لرعاياها بشأن السفر إلى إسرائيل، وحثتهم على مغادرتها وسط مخاوف أمنية، بسبب تصاعد المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "يونهاب"، اليوم الاثنين، أن التحذير الخاص يدعو إلى إلغاء أو تأجيل رحلات الكوريين إلى إسرائيل ومغادرتها إذا كانوا هناك بالفعل، ما لم تكن هناك أمور عاجلة.

ويتم إصدار التحذير الخاص من قبل الحكومة الكورية الجنوبية في حالات المخاطر الأمنية العاجلة للمسافرين، ويمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى 90 يوما كحد أقصى.

ويقدر أن هناك إجمالي 570 مواطنًا كوريًا يقيمون في إسرائيل لمدة طويلة، بالإضافة إلى حوالي 360 مسافرًا.

ودعا وزير الخارجية الكورية الجنوبي "بارك جين"- خلال اجتماع مع مسؤولين معنيين، أمس- إلى ضمان سلامة المواطنين، وناقش الأوضاع الأمنية في إسرائيل والإجراءات لحمايتهم.

وفي السياق.. ذكرت شركة الخطوط الجوية الكورية "الناقل الوطني في كوريا الجنوبية" أنها قررت إلغاء رحلة جوية كان من المقرر أن تغادر إنتشون بكوريا الجنوبية إلى تل أبيب بإسرائيل، اليوم؛ بسبب تداعيات من تصاعد المواجهات هناك.

وأضافت الشركة أنها تخطط لتشغيل رحلة ستغادر مطار "بن جوريون" الدولي في تل أبيب إلى إنتشون بعد 15 ساعة من الموعد المعتاد بعد التحقق من ظروف السلامة في المطار المحلي في يوم 9 أكتوبر؛ لمساعدة الأشخاص العائدين إلى كوريا الجنوبية.

وأفادت بأنها ستقرر ما إذا كانت ستشغل رحلات جوية مخططة أخرى بعد يوم 11 أكتوبر، في وقت لاحق.

وفي السياق.. قال مسؤول بوزارة النقل الكورية الجنوبية، إن الوزارة ستتعاون بشكل وثيق مع وزارة الخارجية وشركة الخطوط الجوية الكورية؛ لضمان عودة المواطنين والسياح الكوريين الجنوبيين إلى البلاد.

وتم تعليق الرحلات الجوية بين إنتشون وتل أبيب، منذ عام 2020، في أعقاب اندلاع فيروس كورونا، وتم استئناف تشغيلها في ديسمبر العام الماضي، وفي الوقت الحالي تشغل الشركة الرحلات الجوية في هذا الخط بمعدل رحلة 3 مرات في الأسبوع.



