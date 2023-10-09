بنك إسرائيل المركزى يعلن بيع 15% من احتياطى الدولار لوقف انهيار الشيكل

MENAFN - Youm7) أعلن بنك إسرائيل المركزي، الاثنين بيع 15% من احتياطي الدولار لوقف انهيار سعر صرف الشيكل، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى البنك المركزي الإسرائيلي قوله - في بيان أعلن فيه عن الخطة - "سنعمل في السوق خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عمل الأسواق".وأضاف البنك أنه سيوفر سيولة إضافية تصل إلى 15 مليار دولار في السوق أيضا.تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي انخفض فيه الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة اليوم.