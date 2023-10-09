بنك إسرائيل المركزى يعلن بيع 15% من احتياطى الدولار لوقف انهيار الشيكل

(MENAFN
- Youm7) أعلن بنك إسرائيل المركزي، الاثنين بيع 15% من احتياطي الدولار لوقف انهيار سعر صرف الشيكل، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.
ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى البنك المركزي الإسرائيلي قوله - في بيان أعلن فيه عن الخطة - "سنعمل في السوق خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عمل الأسواق".
وأضاف البنك أنه سيوفر سيولة إضافية تصل إلى 15 مليار دولار في السوق أيضا.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي انخفض فيه الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة اليوم.
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